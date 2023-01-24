«Возврат денег – настоящий квест» 24.01.2023, 11:16

1,440

Белоруска ошиблась при оплате местного сбора за пересечение границы и решила исправить ситуацию.

В конце прошлого года в Беларуси отменили местный сбор за пересечение границы на автомобиле, чтобы вернуть его вновь. В январе можно еще выехать из страны бесплатно, но с 1 февраля сбор возвращается в Гродненской, Брестской и Витебской областях. И сразу на два года, до конца 2024-го.

Cумма сбора составляет 1 базовую величину, то есть 37 рублей, с автомобиля независимо от того, сколько человек находится в авто. Оплату сбора можно осуществить до пересечения госграницы заранее в банке или через ЕРИП.

При оплате через ЕРИП стоит быть внимательным, потому что вернуть деньги в случае ошибочного платежа будет тем еще квестом. Елена рассказала «Автобизнесу» о своем опыте. Девушка признается, что пребывает в шоке от количества необходимых документов для возврата ошибочно уплаченного платежа.

Заявление, копии паспорта, техпаспорта и чека, выписка – это далеко не все, что надо

«В конце прошлого года мы с семьей ездили в Германию на авто. Пересечение границы тогда стоило 32 рубля. Оплатить можно на месте через ЕРИП, что я и сделала. Но меня угораздило ошибиться при внесении данных.

В графе, где нужно было написать номер транспортного средства, я внесла эту цифру 32 рубля, – вспоминает Елена. – Платеж почему-то прошел, но, естественно, его у меня не приняли. Я заново оплатила правильно. Подумала: потом приеду, пойду в налоговую, заберу. Так я уже делала не раз, если ошибалась при других платежах.

Прихожу в налоговую, а они говорят: нет, это не к нам, а по месту взимания этого сбора, то есть в Гродненский облисполком. Звоню туда, думаю, скажут: приезжайте лично. Но нет, процедуру можно сделать дистанционно, правда, для этого потребуется собрать целый пакет документов. Озвучу этот пакет, мне кажется, по ним в космос полететь можно. Чтобы забрать свои 32 рубля, уплаченных ошибочно, понадобится:

- заявление;

- письменное согласие на обработку персональных данных;

- копия паспорта (страницы 31, 33);

- копия свидетельства о регистрации ТС;

- копия ошибочного чека

- выписка из базы данных Госпогранкомитета о пересечении границы. Для этого нужно зайти на сайт Госпогранкомитета в электронные обращения, оставить электронное обращение с просьбой выдать эту выписку, а потом лично забрать ее в Минске, на Володарского, 24. То есть по электронной почте они это не присылают, только лично в руки.

Собрав этот пакет документов, я должна вложить его в конверт и отправить в Гродно, на ул. Ожешко, 3, с номером карты-счета, и они после этого вернут мне платеж».

Все эти документы требуются в соответствии с пунктом 21 Инструкции о порядке исполнения местных бюджетов по доходам от 23 декабря 2005 года №159/176, утвержденной постановлением Минфина РБ, Правления Нацбанка РБ.

«В ГПК сказали, что выписку ждать около 15 суток»

Елена шутит, что «как заслуженный жалобщик Беларуси» пройдет квест до конца, но пребывает в некоем недоумении, насколько это сложно. «Неужели нет простых решений?» – задается вопросом девушка. Она говорит, что сейчас находится на этапе ожидания выписки из Госпогранкомитета. «Позвонила в ГПК, сказали ждать выписку дней 15. Как только будет готова, мне сообщат2, – говорит Елена.

При оплате важно не только не ошибиться при вводе данных, но и помнить, что сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. Например, если выезд запланирован через пункт пропуска "Берестовица" в Гродненской области, а оплата сбора произведена в бюджет Витебской области, сбор не является уплаченным.

Похоже, документы на возврат ошибочно уплаченного местного сбора в разных районах разные. Так, 18 ноября прошлого года на сайте Поставского райисполкома появилась информация, что при желании вернуть ошибочно внесенные средства понадобится следующее:

- заявление плательщика на имя начальника главного финансового управления облисполкома, в котором указаны паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи и кем выдан, идентификационный номер); номер телефона; вид платежного документа, дата и сумма платежа;

- регистрационный номер транспортного средства, пересекавшего границу;

- фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) собственника транспортного средства;

- обстоятельства (причина) возврата платежа;

- банковские реквизиты для зачисления денежных средств: номер карт-счета либо номер вкладного счета (в формате IBAN 28-значный), реквизиты банка, в котором открыты данные счета, в случае отсутствия у плательщика – физического лица счета в заявлении указывается адрес и номер отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» для выплаты наличных денежных средств из кассы банка;

- дата, подпись, расшифровка подписи;

- копия паспорта (страницы 31-33, страницы 3-24 (отметки о пересечении границы));

- копия свидетельства о регистрации ТС;

- сведения об уплате сбора (квитанция, кассовый чек, карт-чек и т.п.).

Документы по возврату представляются в главное финансовое управление облисполкома. Почтовый адрес: ул. Гоголя, 6, г. Витебск, 210029.

Как видим, выписки из базы данных Госпогранкомитета о пересечении границы, которая является самым сложным моментом в квесте, потому как за ней нужно ехать лично, а также согласия на обработку персональных данных здесь нет.

Отмечается, что возврат платежей производится в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для возврата.

Происходили ли с вами или вашими знакомыми похожие истории?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».