В Червенском районе в школе распылили перцовый баллончик 2 24.01.2023, 16:52

Пострадали девять детей.

В деревне Гребенка Червенского района Минской области в школе дети распылили перцовый баллончик. Пострадали девять детей. О состоянии потерпевших 24 января рассказали в пресс-службе Минздрава.

Все дети были доставлены в Червенскую центральную районную больницу. Здесь детям оказана вся необходимая помощь. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов в ЦРБ.

Сообщается, что состояние всех детей удовлетворительное.

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