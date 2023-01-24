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В Червенском районе в школе распылили перцовый баллончик

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  • 24.01.2023, 16:52
В Червенском районе в школе распылили перцовый баллончик

Пострадали девять детей.

В деревне Гребенка Червенского района Минской области в школе дети распылили перцовый баллончик. Пострадали девять детей. О состоянии потерпевших 24 января рассказали в пресс-службе Минздрава.

Все дети были доставлены в Червенскую центральную районную больницу. Здесь детям оказана вся необходимая помощь. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов в ЦРБ.

Сообщается, что состояние всех детей удовлетворительное.

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