В Червенском районе в школе распылили перцовый баллончик

В Червенском районе в школе распылили перцовый баллончик2
- 24.01.2023, 16:52
Пострадали девять детей.
В деревне Гребенка Червенского района Минской области в школе дети распылили перцовый баллончик. Пострадали девять детей. О состоянии потерпевших 24 января рассказали в пресс-службе Минздрава.
Все дети были доставлены в Червенскую центральную районную больницу. Здесь детям оказана вся необходимая помощь. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов в ЦРБ.
Сообщается, что состояние всех детей удовлетворительное.