закрыть
24 января 2023, вторник, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Давайте скажем правду»: российский пропагандист устроил истерику из-за мобилизации

  • 24.01.2023, 17:12
  • 2,398
«Давайте скажем правду»: российский пропагандист устроил истерику из-за мобилизации

Военкор обвинил Кремль в обмане.

Российский военкор Владлен Татарский раскрыл правду о «священной войне», назвав главную ошибку властей и обвинив их в обмане.

«Кто-то надоумил высшее руководство страны ляпнуть, что мобилизованные не будут воевать, они будут стоять на третьей-четвертой линии и что-то охранять», - возмутился военкор.

Власти обманывают мобилизованных россиян, говоря, что они будут служить в тылу, а на самом деле их бросают как пушечное мясо на штурмы укрепленных позиций ВСУ.

По словам Татарского, из-за этого мобилизованные имеют крайне низкий боевой дух, не хотят идти на смерть, и армия РФ терпит неудачи.

«Ребята, вы не будете стоять в Миллерово (Ростовская область РФ - ред.) , а пойдете в бой, приготовьтесь», - рассказал военкор о судьбе всех россиян, кто получил повестки.

Посидеть в тылу, заработать деньги и получить льготы - сказочные фантазии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип