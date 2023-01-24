«Давайте скажем правду»: российский пропагандист устроил истерику из-за мобилизации
- 24.01.2023, 17:12
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Военкор обвинил Кремль в обмане.
Российский военкор Владлен Татарский раскрыл правду о «священной войне», назвав главную ошибку властей и обвинив их в обмане.
«Кто-то надоумил высшее руководство страны ляпнуть, что мобилизованные не будут воевать, они будут стоять на третьей-четвертой линии и что-то охранять», - возмутился военкор.
Власти обманывают мобилизованных россиян, говоря, что они будут служить в тылу, а на самом деле их бросают как пушечное мясо на штурмы укрепленных позиций ВСУ.
По словам Татарского, из-за этого мобилизованные имеют крайне низкий боевой дух, не хотят идти на смерть, и армия РФ терпит неудачи.
«Ребята, вы не будете стоять в Миллерово (Ростовская область РФ - ред.) , а пойдете в бой, приготовьтесь», - рассказал военкор о судьбе всех россиян, кто получил повестки.
Посидеть в тылу, заработать деньги и получить льготы - сказочные фантазии.