Sky News: США готовы передать Украине 10 танков Abrams

Sky News: США готовы передать Украине 10 танков Abrams14
- 24.01.2023, 18:03
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Пентагон считает, что это может разблокировать поставки из других стран.
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.
По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.
По данным The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация президента США Джо Байдена может отправить значительное количество танков Abrams M1 в Украину.
Несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.
В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия.