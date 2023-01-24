Sky News: США готовы передать Украине 10 танков Abrams 14 24.01.2023, 18:03

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Пентагон считает, что это может разблокировать поставки из других стран.

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

По данным The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация президента США Джо Байдена может отправить значительное количество танков Abrams M1 в Украину.

Несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.

В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия.

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