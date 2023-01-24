закрыть
24 января 2023, вторник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Sky News: США готовы передать Украине 10 танков Abrams

14
  • 24.01.2023, 18:03
  • 6,496
Sky News: США готовы передать Украине 10 танков Abrams

Пентагон считает, что это может разблокировать поставки из других стран.

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

По данным The Wall Street Journal, уже на этой неделе администрация президента США Джо Байдена может отправить значительное количество танков Abrams M1 в Украину.

Несколько недель назад немецкие СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.

В ответ на эти сообщения в администрации президента США заявили, что каждая страна должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине того или иного оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип