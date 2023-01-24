В Минске судили учительницу английского языка за участие в акциях протеста 3 24.01.2023, 18:42

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Ольга Емельянченко

Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко.

Суд Советского района Минска вынес приговор 24-летней преподавательнице английского языка Дарье Цыркун, обвинив ее в участии в воскресных акциях протеста в 2020 году, сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Ольга Емельянченко. Она приняла «присягу» на звание судьи лишь 15 июня 2022 года.

- Неопровержимым доказательством виновности обвиняемой является фотоснимок, которым объективно зафиксированы действия обвиняемой в группе с неустановленными лицами. На фотоснимках усматривается согласованность действий обвиняемой с иными лицами, их направленность на достижение единого результата – совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок, – к такому выводу пришла «судья».

Суд, который состоялся 29 ноября, постановил назначить Дарье Цыркун наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года («домашняя химия»).

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