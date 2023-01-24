закрыть
24 января 2023, вторник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске судили учительницу английского языка за участие в акциях протеста

3
  • 24.01.2023, 18:42
  • 2,442
В Минске судили учительницу английского языка за участие в акциях протеста
Ольга Емельянченко

Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко.

Суд Советского района Минска вынес приговор 24-летней преподавательнице английского языка Дарье Цыркун, обвинив ее в участии в воскресных акциях протеста в 2020 году, сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Ольга Емельянченко. Она приняла «присягу» на звание судьи лишь 15 июня 2022 года.

- Неопровержимым доказательством виновности обвиняемой является фотоснимок, которым объективно зафиксированы действия обвиняемой в группе с неустановленными лицами. На фотоснимках усматривается согласованность действий обвиняемой с иными лицами, их направленность на достижение единого результата – совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок, – к такому выводу пришла «судья».

Суд, который состоялся 29 ноября, постановил назначить Дарье Цыркун наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года («домашняя химия»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип