Репетитора Ливянта, его жену, дочь и коллегу перевели в СИЗО 24.01.2023, 21:23

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Евгений Ливянт

Это может свидетельствовать о том, что в отношении них возбудили уголовное дело.

Известного репетитора Евгения Ливянта, его жену Юлию, дочь Анну и коллегу — совладельца образовательного центра «100 баллов» Алексея Иванова — перевели из изолятора временного содержания в СИЗО на улице Володарского. Об этом сообщила 24 января «Радыё Свабода».

Это может свидетельствовать о том, что в отношении них возбудили уголовное дело. Официальные источники пока эту информацию не подтвердили.

Напомним, в конце декабря стало известно о задержании Евгения Ливянта. Силовики заявили, что в 2020 году он «участвовал в перекрытии дорог и массовых нарушениях порядка» и «предпринял попытку захвата государственной власти» путем участия в Координационном совете, а его центр якобы незаконно осуществлял образовательную деятельность посредством сговора с частной школой.

3 января провластные телеграм-каналы сообщили о том, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд, которые в декабре вернулись из Польши.

Чуть позже источники «Зеркала» рассказали, что Юлия — супруга Евгения Ливянта — также задержана. Эту информацию подтвердил знакомый репетитора: по его словам, Ливянта, его жену, дочь и зятя задержали в один день.

После этого появилась информация о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».

Суд над Евгением Ливянтом прошел 29 декабря. По данным правозащитников, преподавателя признали виновным в «мелком хулиганстве» по статье 19.1 КоАП. Самого Ливянта, его дочь Анну и Алексея Иванова осудили на 14 суток ареста, а жену репетитора Юлию арестовали на 15 суток.

10 января стало известно, что Евгения Ливянта повторно задержали и арестовали еще на десять суток.

Евгений Ливянт — известный белорусский педагог, репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра «100 баллов», занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ.

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