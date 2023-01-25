Видеофакт: Украинские танки разгромили укрытие «вагнеровцев» под Соледаром 1 25.01.2023, 8:39

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Наемники пытались спрятаться в сарае.

В сети опубликовали отработку украинской танковой бригады по позициям наемников ЧВК «Вагнер»: наемники скрылись в сарае, но попали под удар бронемашины ВСУ.

Информация обнародована в Telegram-канале командира подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра».

Фильм в необычной манере анонсировал командир аэроразведки с позывным «Мадяр». На этот раз разведчик стремится показать мастерство работы украинских танкистов. Запись довольно расплывчатая, но мастерство танкистов видно сразу.

Первые кадры видео – одноэтажное хозяйственное здание к югу от Соледара, указывает командир. Аэроразведчики обнаружили, что именно там решили остановиться «вагнеровцы», которых Пригожин бросает на прорыв.

Работает 17-я отдельная танковая бригада, отмечает «Мадяр».

Танковая бригада наносит несколько ударов по тайнику оккупантов: один снаряд падает у задней стены, другой – правее здания.

«Мадяр» отмечает, что работа танкистов достаточно опасна: они действуют на расстоянии, на котором могут попасть от удара противотанкового оружия врага. Но, как свидетельствует видео, опасность их не останавливает: произведено почти десяток выстрелов.

Разведчик уверяет, что в этот дом вскоре наведается разведывательный дрон: определит, уцелел ли кто-нибудь из русских наемников. Впрочем, на записи заметно, что как минимум крышу снесло полностью и вряд ли кто-то остался невредимым.

Особых подробностей на видео не видно. Однако можно обратить внимание на плотность огня и точность украинских танкистов. Если предположить, что хозяйственное здание имело ориентировочные размеры 30 на 60 метров, то все пространство вокруг и сама площадь постройки были полностью усеяны снарядами танка (размеры определены по гугл-карте).

OSINT-аналитики определили точку, в которой украинский танк нанес удар по тайнику «вагнеровцев» - 48.649146, 38.004599.

Если отметить точку на карте, становится ясно, что бой произошел южнее Соледара: враг устроил базу в серой зоне между Красной Горой и Прасковьевкой.

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