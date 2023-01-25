Зеленский подписал закон об усилении ответственности за преступления против военной службы 25.01.2023, 9:00

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Владимир Зеленский

Он предусматривает ряд мер по укреплению дисциплины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной радой, который предполагает усиление ответственности для военнослужащих.

Об этом сообщает сайт украинского парламента.

В карточке документа сказано, что закон поступил в Раду с подписью президента Украины. Законопроект был утвержден парламентом 13 декабря.

Он усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих.

9 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить наказание для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

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