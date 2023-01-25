«На бензиновую «коптилку» больше не пересяду!» 25.01.2023, 10:16

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Владельцы электрокаров решили проехать на одном заряде из Минска в Гродно.

В субботу, 21 января, владельцы электрокаров вновь провели необычный челлендж. На трассе Минск — Гродно выявляли самый дальнобойный электромобиль. Основная битва развернулась между немецким Mercedes-Benz EQS, американской Tesla Plaid и китайским Zeekr. Дополнительно в конкурсе поучаствовали еще Tesla Model X и Tesla Model 3 Performance. Об ощущениях, впечатлениях и результатах пробега написало издание av.by.

Любители и владельцы электромобилей собрались ранним субботним утром в Минске, около электрозаправок на улице Наполеона Орды. Впереди их ждал пробег по трассе М6, после которого они должны были определить, какой автомобиль оказался самым экономичным и дальнобойным. Условия предельно просты: все двигаются с одинаковой скоростью и придерживаются комфортного климата в салоне. Словом, не экономят ни на чем.

Основные участники пробега — машины с более-менее одинаковой емкостью батареи (около 100 кВт): Mercedes-Benz EQS, Tesla Plaid и Zeekr.

Два других конкурсанта — Tesla Model Х и Tesla Model 3 — участвовали в соревновании факультативно, их результаты оценивались условно.

Стартовала колонна «электричек» с улицы Наполеона Орды в 11:00.

По плану должны были приехать в Гродно в 14:00, на парковке около ТРЦ «Тринити» снять показатели и при их помощи определить самый дальнобойный электромобиль.

Журналист av.by встретил колонну участников в городе над Неманом и расспросил их о впечатлениях от поездки и результатах.

Павел, Минск, Zeekr: «Доехать от столицы до любого областного центра на электромобиле сегодня вообще не проблема»

За рулем китайского Zeekr был Павел. По документам у данного электромобиля запас хода на 600 км. Кстати, мы уже делали подробный обзор этой «электрички». А как в условиях трассы и зимы повел себя китайский флагманский электрокар?

— Мы проехали 270 км, и запаса хода еще осталось километров на 100. Получается, зимой реально батареи хватает на 350—400 км, — говорит Павел. — Причем мы соблюдали все условия челленджа: держали максимально комфортный климат в салоне — 20—22 градуса и при разрешенных 120 км/ч двигались именно с таким значением скорости. То есть не экономили ни на чем. Хотя высокая скорость и зима — главные проблемы для электроавтомобилей.

По трассе М6 Павел на «электричке» ездит не первый раз. Проблем не возникало никогда: заряда батареи хватало, да и запас всегда оставался. Правда, для дальних путешествий мужчина рекомендует более тщательно разрабатывать маршрут с учетом запаса хода машины и ЭЗС на пути. И принимать во внимание, что иногда «заправка» может не сработать.

— Доехать от Минска до любого областного центра на «электричке» сегодня не проблема даже для автомобиля с запасом хода около 300 км, потому что примерно на середине пути есть обязательно зарядка. Правда, она может не функционировать, и тогда ты оказываешься в сложной ситуации. Но такое редко случается на самом деле.

Антон и Анна, супруги из Гомеля, Tesla X: «Каждое утро сажусь в заряженный электромобиль и кайфую»

Следующие, кого встречаем на заправке у «Тринити», — молодая семейная пара из Гомеля. Ребята принимали участие в пробеге на Tesla X. В семье есть еще одна американская «электричка» — Model 3. Интересно, за что же так любят гомельчане эту марку?

— Нет головной боли по поводу того, что надо менять масло и фильтры, гонять машину на СТО. Каждое утро садишься в заряженный автомобиль, едешь по своим делам, возвращаешься, ставишь на зарядку — вот и все обслуживание! — объясняет Антон.

— Я два года вожу Tesla 3. Экономию ощутила сразу. Мы живем в частном доме. Одна машина заряжается от станции, вторая — от стандартной розетки на 220 В, — дополняет супруга Анна. — Путешествовали на автомобиле по Польше, там хорошо развита инфраструктура для «электричек». На некоторых заправках пополняли энергию бесплатно.

В Гродно семья на Tesla приехала впервые. Правда, трасса М6 уже знакома гомельчанам. До этого они ездили в Ивье — небольшой городок на полпути от Минска до Гродно:

— Мы добрались без проблем — сделали несколько остановок. На каждой из заправок имелась станция, и она была свободна. Конечно, с увеличением количества электротранспорта в Беларуси потребуются установка и дооснащение дополнительными зарядными «столбиками», чтобы не было очередей и заторов, но в целом — все хорошо, — подытожил Антон.

Александр, Брест, Tesla 3: «На бензиновую «вонючку» больше не пересяду»

За рулем американской «Теслы» брестчанин совсем недавно — около полугода. Но вождение на электроавтомобиле приводит мужчину в полный восторг. Уже в начале разговора Александр безапелляционно заявляет:

— На бензиновую «вонючку» больше не пересяду! — и, загибая пальцы, начинает перечислять все ощутимые плюсы электрокара: — Мне не надо менять фильтры и масла, думать про обслуживание. Я живу в квартире, но проблем с «заправкой» у меня нет никаких. Она есть в 100 метрах от моего дома и в 50 — от работы. Заряжаю свой автомобиль раз в неделю, так как передвигаюсь по городу на небольшие расстояния.

Эта поездка — первый опыт длительного путешествия для Александра. Ехали из Бреста прямиком до Гродно.

— Прокатились немного по «пущанской» трассе. Ни в чем себе не отказывали: включали печку, а там, где разрешено, ехали со скоростью 100 км/ч. Правда, нам требовалось преодолеть всего 250 км. Возможно, если бы расстояние было большим, режим экономии включить пришлось бы все же. Хотя на трассе стоят «Маланки» — так что, думаю, проблем не возникло бы. В Гродно мы прибыли с остатком заряда батареи 20 процентов.

Артур, организатор пробега: «Проехали на одном дыхании и даже не устали!»

Организатор пробега электромобилей уже не первый раз проводит подобные соревнования. Раньше обладатели электрокаров ездили в Брест и Витебск.

— Целей у таких мероприятий две, — говорит Артур. — Первая — популяризировать электротранспорт в Беларуси, вторая — сравнить, какой электроавтомобиль более экономичный в одинаковых условиях. И чтобы это было не как в рекламе: что нам рассказывают, то мы и слышим. А самим все увидеть и прочувствовать. В салонах у каждого электромобиля-участника находилось по три человека, мы договорились об определенном климате в машине и придерживались максимально разрешенной скорости на трассе. На дозаправки не останавливался никто.

Доехали все участники, но лучшие показатели у Tesla Plaid

Победителем соревнования стала Tesla Plaid. Американский электрокар финишировал в Гродно с 37% заряда батареи и остаточным запасом хода в 233 км. Средний расход энергии на трассе составил 20,8 кВт на 100 км пути.

Второе место досталось Merсedes-Benz EQS. У немецкой «электрички» по прибытии в областной центр сохранился запас хода еще на 142 км, а средний расход энергии получился 25,4 кВт на 100 км. Батарея на финише держалась на показателе 34%.

Остальные результаты участников приведены в таблице ниже:

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