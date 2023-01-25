В Беларуси взлетели МиГ-31: по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога
- 25.01.2023, 10:28
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В небо поднят и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси подняли в небо боевую авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 10:20. В небе Беларуси летает уже два МиГ-31К.
Также стало известно о взлете истребителей сопровождения.
Так, по данным мониторинговых групп в небо враг поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - это воздушное судно, помогающее наводить цели для атак.
После чего МиГ-31К также взлетел над территорией Беларуси, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».
По состоянию на 10:14 карта воздушных тревог выглядит так: