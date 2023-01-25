закрыть
25 января 2023, среда, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси взлетели МиГ-31: по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  • 25.01.2023, 10:28
  • 2,208
В Беларуси взлетели МиГ-31: по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В небо поднят и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси подняли в небо боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 10:20. В небе Беларуси летает уже два МиГ-31К.

Также стало известно о взлете истребителей сопровождения.

Так, по данным мониторинговых групп в небо враг поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - это воздушное судно, помогающее наводить цели для атак.

После чего МиГ-31К также взлетел над территорией Беларуси, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

По состоянию на 10:14 карта воздушных тревог выглядит так:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип