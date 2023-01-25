Новые правила купли-продажи авто в Беларуси: объяснение ГАИ 25.01.2023, 10:44

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Изменения касаются и счет-справок.

Стали известны новые правила купли-продажа транспорта, которые вступили в силу в Беларуси с 22 января. Изменения в законодательстве прокомментировали в МВД Беларуси.

В частности, упразднили счета-справки. Сейчас сделки, где хотя бы одна сторона - юридическое лицо или ИП, не требуют регистрации в подразделениях ГАИ.

- Между участниками составляется письменный договор и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета, - прокомментировала Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД.

После этого покупателю с документами нужно поставить авто на учет.

Договоры купли-продажи между физлицами по-прежнему должны быть зарегистрированы. Теперь это можно сделать или в ГАИ, или у нотариуса.

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