Новые правила купли-продажи авто в Беларуси: объяснение ГАИ
- 25.01.2023, 10:44
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Изменения касаются и счет-справок.
Стали известны новые правила купли-продажа транспорта, которые вступили в силу в Беларуси с 22 января. Изменения в законодательстве прокомментировали в МВД Беларуси.
В частности, упразднили счета-справки. Сейчас сделки, где хотя бы одна сторона - юридическое лицо или ИП, не требуют регистрации в подразделениях ГАИ.
- Между участниками составляется письменный договор и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета, - прокомментировала Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД.
После этого покупателю с документами нужно поставить авто на учет.
Договоры купли-продажи между физлицами по-прежнему должны быть зарегистрированы. Теперь это можно сделать или в ГАИ, или у нотариуса.