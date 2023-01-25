Украинская пехота атакует Кременную с юга 2 25.01.2023, 11:04

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ВСУ заняли удобные позиции вокруг ключевого города в Луганской области.

Украинские военные ведут бои за контроль трассы на Сватово Луганской области. Оккупанты, в свою очередь, не оставляют попыток продвинуться на окраины Бахмута.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ВСУ ведут бои за контроль трассы на Сватово

Войска РФ продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Святово-Кременная, а ВСУ, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 24 января. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы продолжают перебрасывать большое количество мобилизованных военнослужащих на передовую в Луганской области.

Украинские войска ведут бои за контроль над трассой Н-26, которая ведет в Сватово. ВСУ также пытаются удержать позиции в районе Новоселовского и вытеснить российские войска из этого района, чтобы возобновить контрнаступление.

Украинские войска продолжают использовать небольшие группы, чтобы занять позиции в лесах вокруг Кременной и вести пехотные атаки на Кременную с юга.

Донецкое направление: боевики ЧВК «Вагнера» не оставляют попыток наступления на Бахмут

Украинские войска отразили атаки оккупантов в районе самого Бахмута; в пределах 22 км к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки, Роздоловки, Села и Красной Горы; и в 7 км к юго-западу от Бахмута возле Клищевки.

Кадры с геолокацией, опубликованные 23 января, вероятно, указывают на то, что российские войска продвинулись к западу от Подгородного (5 км к северо-востоку от Бахмута) и контролируют населенный пункт. Российские блогеры утверждают, что боевики ЧВК «Вагнера» продолжали попытки наступления на южной, северной и восточной окраинах Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 января, видны российские силы к югу от Бахмута и к западу от Клищевки.

Российские источники продолжают ложно утверждать, что войска РФ перекрывают украинские наземные пути сообщения в Бахмут. Эксперты ISW считают, что оккупанты не смогли перерезать большинство украинских путей сообщения к Бахмуту.

Войска РФ также продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в районе Новобахмутовки (14 км к северо-востоку от Авдеевки) и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Водяного и Марьинки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 23 января, показывают, что российские войска, вероятно, вышли на окраины Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). Также ВСУ нанесли удар с помощью HIMARS по железнодорожной инфраструктуре в Иловайске (14 км к востоку от Донецка) в ночь с 23 на 24 января.

Российские источники утверждали, что 24 января российские войска начали наступление в районе Угледара. Вероятно, это заявление предназначалось для создания позитивных нарративов, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте.

Южное направление: спецназ ВСУ совершил рейд по левобережью Херсонской области

Оккупанты, вероятно, продолжали наносить ограниченные удары в Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска перевезли 450 раненых в госпиталь в Днепрорудном Запорожской области (в пределах 30 км от предполагаемой линии фронта) после неустановленных боев с украинскими войсками, подтверждая российские сообщения о том, что в последнее время в Запорожском секторе велись боевые действия.

ГУР МО Украины опубликовало кадры, на которых украинский спецназ проводит ночной рейд в районе Новой Каховки на левом берегу Днепра. В ходе рейда ВСУ обнаружили российский передовой пункт дислокации и уничтожили российский командный пункт.

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