Соболенко вслед за Азаренко вышла в полуфинал Australian Open 25.01.2023, 12:00

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За выход в финал белорусская теннисистка сыграет со спортсменкой из Польши Магдой Линетт.

Вслед за Викторией Азаренко в полуфинал Australian Open пробилась и Арина Соболенко. Сегодня рано утром по белорусскому времени теннисистка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич, сообщает wtatennis.com.

Соболенко (5-й номер рейтинга WTA) победила Векич (64) в двух партиях — 6:3, 6:2.

Отметим, что пока все матчи в Мельбурне Арина решает в свою пользу именно в двух сетах. На предыдущих стадиях турнира белоруска превзошла Терезу Мартинцову (74) из Чехии — 6:1, 6:4, Шелби Роджерс (51) из США — 6:3, 6:1, Элис Мертенс (32) из Бельгии — 6:2, 6:3 и Белинду Бенчич (10) из Швейцарии — 7:5, 6:2.

Для Соболенко попадание в полуфинал — повторение лучшего результата в карьере, если брать турниры «Большого шлема». Она дважды была в четверке сильнейших на US Open (2021, 2022) и играла в ½ финала на «Уимблдоне» (2021). Но всякий раз уступала соперницам.

В Мельбурне за выход в финал Арина поспорит со спортсменкой из Польши Магдой Линетт (45). Азаренко (24) сыграет с Еленой Рыбакиной (25), которая представляет Казахстан.

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