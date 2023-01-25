В четыре раза больше Путина: стали известны официальные заработки Симоньян 6 25.01.2023, 13:21

6,252

Доходы пропагандистки растут из года в год.

41,5 млн рублей заработала в 2021 году руководитель главных пропагандистских СМИ России. Доходы Маргариты Симоньян есть в данных Федеральной налоговой службы, с которыми ознакомился канал «Можем объяснить».

Такая сумма у Симоньян сложилась из двух почти одинаковых зарплат, которые она получает в государственном агентстве «Россия сегодня» и телеканале RT (редакция МИА располагается на Зубовском бульваре, а RT — на Боровой улице).

20,9 млн рублей пропагандистка заработала в автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (учредитель RT). Симоньян является главным редактором телеканала, а до 2017 года была и главредом АНО «ТВ-Новости». Еще 20,6 млн рублей в предвоенный год Симоньян получила в МИА «Россия сегодня». Там она также занимает должность главреда. Холдинг управляет агентствами РИА Новости и «Прайм», радио Sputnik, сайтом «Украина.ру».

Таким образом, Симоньян заработала в 2021 году в четыре раза больше президента Владимира Путина, которого она называет «начальником» (его доход составил 10,2 млн). Причем, ее заработок растет из года в год. В 2019-м она получила 36,4 млн рублей, сообщал The Insider.

Симоньян принадлежит 900-метровый особняк, расположенный в коттеджном поселке «Княжье озеро», что на Новой Риге. Об этом в 2020 году рассказала команда Алексея Навального. Судя по кадастровой выписке, полученной МО, недвижимость принадлежит ей по сей день. Вместе с главредом RT там проживает и ее младшая сестра — Алиса. С ноября по декабрь 2022-го она заказала в этот дом готовой еды больше, чем на 90 тыс. рублей. Судя по данным ФНС, Алиса Симоньян тоже работала в АНО «ТВ-Новости».

В базе ФНС нет информации о доходах мужа Маргариты Симоньян — бывшего режиссера Тиграна Кеосаяна. Есть лишь данные о двух его счета, в «Сбере» и «Альфе»: накопления ведущего «Международной пилорамы» составляют более 157 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».