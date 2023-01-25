На Гомельщине готовятся отселять людей из-за паводка 25.01.2023, 14:12

Уровень воды в Соже превысил опасную отметку.

Власти Гомельщины готовятся к отселению людей из опасных зон. Подробнее о ситуации с паводками и готовности служб к возможным ЧС сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в соцсетях.

По словам Привалова, на 24 января уровень воды в Соже превысил четыре метра, в пределах Гомеля вода в реке выросла до 445 сантиметров. При этом городские власти называют ситуацию контролируемой, но отметили необходимость доработок в плане мер и готовности к отселению гомельчан.

- Предстоит доработать отдельные детали дорожных карт для чрезвычайных ситуаций: по расселению людей, предоставлению техники, ответственности специалистов по электричеству и газу, - написал Привалов.

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