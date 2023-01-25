«Паспорта оказались на руках уже через неделю и с очень приятным результатом» 25.01.2023, 14:54

Как сейчас белорусы открывают шенгенские визы.

Никогда еще тема открытия шенгена для белорусов не была такой сложной и неоднозначной. Причем все истории очень разные. От «брат подруги жены дяди говорил, что получил визу на 5 лет в чистый паспорт» до «с остатком на счету в 10 тысяч евро и тремя двухлетними шенгенами нам поставили отказ». Журналисты onliner.by постарались разобраться в теме и поговорили с теми, кто пробовал открыть визы совсем недавно.

Греция: попытки одна хуже другой

Вместе с молодым человеком Анастасия подавала документы в греческий визовый центр дважды. Летом их «порадовали» мультивизой на 6 дней, а перед новогодними праздниками не расщедрились даже на это — поездку пришлось отменить.

— Оба раза мы подавались как группа из двух человек. Летом — самостоятельно, записались очень легко, плюс у нас были свои выкупленные брони и билеты на Санторини. Можно сказать, что все прошло в штатном режиме. И в Грецию мы все же попали. Поэтому, когда задумались о поездке на новогодние праздники в Европу, решили снова подаваться в греческий визовый центр. Рассчитывали, что на свежую визу греки дадут что-то получше.

В этот раз пара решила действовать через агентство. Нашли то, которое предлагало туры в разных направлениях, но под все открывало именно греческие визы. Тур выбрали Варшава — Берлин, заключили договор и стали дожидаться подачи.

— Агентство кормило нас завтраками примерно месяц: «сайт лежит», «не можем записать на подачу», «мы сами с вами свяжемся». Уже в этот момент я начала подозревать, что все закончится плохо. Когда до крайних сроков подачи оставалось всего несколько дней, я психанула и записалась сама. Агентство передало нам брони, билеты, анкеты. До поездки оставалось 16 дней на тот момент.

Я думала, что паспорта уже не успеют вернуться, но они приехали за день до поездки с бумагами об отказе.

Отказ поставили по недостоверности документов. Жаль, теперь уже никто не узнает, были это актуальные брони, просроченные или вообще фотошоп. Агентство, конечно, все отрицает. Говорят, что с документами все было хорошо. Я узнавала: сейчас по Греции легко словить отказ и с отличными документами. Но все же у меня есть подозрение, что отказали нам не потому, что всем отказывают, а потому, что «консул не дурак». Агентство делало абсолютно одинаковые документы всем, кто от них подавался.

Можно подумать, что дело в визовой истории. Но нет: у Анастасии 3 шенгена в паспорте, много штампов о въезде. Отказов не было, все визы использовались по назначению. У ее молодого человека в паспорте был как минимум летний греческий шенген.

Расходы. Визовая услуга обошлась в 100 рублей с человека. Но если вы не покупаете тур от этого агенства, ее стоимость вырастает до 350 рублей. За самостоятельную запись в ВЦ сделали скидку 50%. Туруслуга — 80 рублей с человека. Эти деньги агентство не вернуло. Итого: минус 260 рублей на двоих за испорченные нервы и рождественские каникулы дома.

Александре с мужем тоже пришлось предпринять две попытки, чтобы отправиться в долгожданное путешествие по Европе. Сначала они получили отказ по Греции и только потом открыли польскую рабочую визу.

— Сразу предупреждаю: история у нас ужасная. Я рыдала! На греческий шенген мы подавались сами по мануалу через форум «Онлайнера». Плюс пообщались с соседом, который получил годовые «мультики» для всей семьи точно с таким же маршрутом.

Через некоторое время после подачи мне устроили допрос с пристрастием по телефону.

Куда едете? Какой конкретно город? Почему на Корфу? Почему на машине? А были ли вы где-то в Европе? А в каких городах? А ездили ли на машине? На все вопросы я знала ответы и дала их четко. Возможно, их смутило то, что мы на машине собираемся на остров. Но между островом и материком 30 км, паром ходит каждые 30 минут. И сосед тоже подавал такой маршрут. Как итог: у них годовой шенген, у нас — отказ. После этого в Грецию я ни ногой! У меня на них обида. Огромная! (смеется. — Прим. Onlíner.)

Визовая предыстория у пары неплохая: литовский годовой шенген до весны 2021-го в паспортах, которым так и не воспользовались из-за «короны». До этого — две польские визы (распечатки из старого паспорта). К особенностям подачи можно отнести то, что Александра сейчас безработная, а ее муж — ИП. Остаток на карте у него был более 4 тыс. евро и 1,5 тыс. евро у самой девушки.

По словам Александры, после отказа они просто психанули — очень хотелось отдохнуть. Самым надежным вариантом посчитали польскую рабочую визу. Обратились в агентство. Записали на безличную подачу очень быстро — в течение двух недель. И наконец заветная виза на год оказалась у них!

Расходы. Подача на греческий шенген — 377 рублей на двоих, на польскую рабочую визу — 2440 рублей. В сумме минус 2800 рублей из семейного бюджета.

Франция: плачевное письмо на французском языке и хеппи-энд

О подаче документов во французское посольство ходят легенды. Кто-то называет сумму в 400 евро за запись, кто-то не мелочится и говорит о 700. Зато результат обещают 100-процентный. Мы поговорили с Вероникой, которая бесплатно записала на подачу всю семью — и не прогадала!

— Я начала мониторить запись с середины сентября. Сначала ставила на Германию, но, перечитав тонны информации, поняла, что это бесполезно. С начала сентября там перестали выдавать даты на туризм. Тогда я переключилась на Францию. Тоже изучала форум «Онлайнера» и тематические телеграм-каналы. Мониторила днями (благо сейчас дома в декрете), но все равно появляющиеся даты улетали мгновенно. Выдавали не так много и не часто: примерно два-три раза в неделю, и то не всегда. Иногда терпения не хватало, поэтому я позвонила в одну из турфирм.

Даже в агентстве сказали, что давно не ловили даты по Франции, хотя они работают с ботами.

В телеграм-канале одна девушка предлагала записать на подачу за 50 рублей. Но лист ожидания был очень большим. Еще одна загвоздка: во французском посольстве каждого записывают отдельно, что особенно неудобно для подачи документов с детьми. На форумах пишут, что можно записывать взрослых, а просить принять документы детей уже сразу во время подачи.

— Как раз в этот период начались проблемы с сайтом, менялись значки, календарь, были какие-то баги, задерживали паспорта тем, кто уже подался, начали ставить QR-коды на визах тем, кто уже забирал, и т. д. В середине октября на сайте посольства появилось объявление: «Если есть какие-то проблемы с записью, пишите на такую-то почту».

Я в ту же минуту написала плачевное письмо на французском языке о том, что нельзя записаться, а мы очень хотим во Францию. Ответил бот, что запись только через календарь на сайте. Эта почта провисела на сайте около двух часов и исчезла. Но через четыре дня мне ответил сотрудник на русском языке, что нас записали на следующий месяц. Это было какое-то чудо (смеется. — Прим. Onlíner).

Документы Вероника готовила сама:

анкеты (заполнили на сайте);

фото;

страховки годовые на 30 дней пребывания;

ксерокопии виз в нынешних паспортах;

техпаспорт и зеленая карта на авто;

подробный маршрутный лист на двух языках;

справки с работы и банка (остаток около 3000 у. е. у каждого взрослого);

спонсорские письма на детей;

свидетельства о рождении;

брони гостиниц по пути следования и оплаченная гостиница в Париже.

Подавались вдвоем с мужем без детей. Заняло все около часа. Забрали паспорта ровно через неделю — у всех двухлетний мультишенген. Но и визовая история у всей семьи внушительная: у Вероники пять годовых и двухгодовых польских шенгена до ковида, у ее мужа — семь аналогичных.

Расходы. По 35 евро виза для взрослых, детям (1,5 и 3,5 года) — бесплатно.

Германия: неофициальные приглашения и мультишенген

Павел вместе с семьей решил подаваться не на туристическую, а на гостевую визу. С приглашением помогла мамина подруга, которая уже много лет живет в Германии. Удобно, что тот, кто отправляет приглашение, не обязательно должен быть родственником. Главное, чтобы у него был ВНЖ или гражданство.

Записывались через агентство в октябре, но дату подачи получили только на январь. Зато паспорта оказались на руках уже через неделю и с очень приятным результатом. До этого немецких виз ни у кого из семьи не было, но визовая история была — польский и два испанских шенгена.

— Приглашение делается очень просто, оно не должно быть официальным. На листе А4 набирается текст, документ подписывается, и высылается скан. Больше ничего не нужно! Это самый простой вид приглашения. Весь остальной пакет документов стандартный.

Важный момент: вы не просто подаете документы, а проходите небольшое собеседование.

Спрашивают, что это за человек, давно ли вы его знаете, какие визы были до этого и как вы их использовали. Если у вас была испанская виза, то принципиально, чтобы использовали вы ее именно для Испании. Как минимум так надо говорить. У нас было достаточно простое собеседование. Но я сам слышал, что других сильно грузили вопросами. Главное, донести, что вас что-то держит здесь. Если есть документы о наличии квартиры или машины, лучше их прикладывать.

В итоге вся семья получила двухлетний шенген.

Расходы. 600 рублей за запись в посольство за двоих взрослых и двухлетнего ребенка + сами визы.

Историю Павла подтверждает и Алиса, которая тоже подавалась в немецкое посольство в начале января. Правда, записывалась она сама, хотя свободные даты было крайне трудно поймать. Девушка нашла группу в Telegram, где приходило оповещение, когда появлялись даты для записи. Их разбирали в течение минуты даже рано утром.

— Анкету тоже заполняла сама. В Германию действительно планирую ехать. У меня там тетя живет, она и делала приглашение. Сначала она сделала официальное приглашение, но по датам я его просрочила на пару дней, поэтому она прислала еще одно, написанное от руки. Кстати, в посольстве у меня забрали их оба. Во время собеседования у меня спрашивали, кем мне приходится приглашающий человек, как давно она уехала и по какой причине. Еще уточняли, куда я выезжала по последней литовской визе, хотя она законилась еще в 2018 году. Я запрашивала визу на три года, мне открыли мультишенген на год.

Италия: полная непредсказуемость

Еще один практически гарантированный вариант получить визу — открывать ее под конкретный автобусный тур. Особенно если страна подачи совпадает со страной следования. И запись, и помощь с подготовкой документов берет на себя турфирма. Именно этот вариант и выбрала Светлана со своим парнем. Причем до этого у нее был абсолютно чистый паспорт, а у него — один греческий шенген. Визы открыли очень быстро, уже на 3-й день пришло СМС о готовности паспортов. Обоим дали полугодовую визу на 30 дней пребывания в шенгенской зоне.

А вот у Инны история более драматичная. На результат не повлияла ни отличная выписка, ни документы с основной и дополнительной работы, ни бронь хорошей гостиницы. Даже визовая история — годовой польский и литовский шенген. Девушка получила визу на 14 дней ровно под даты поездки. Причем запись ожидала очень долго — с середины сентября, чтобы успеть в декабре получить визу. Даже пришлось сменить агентство, так как первое не справилось с задачей.

Расходы. 1250 рублей.

— Но бывало и дороже, — смеется сама путешественница.

«Завышенные требования — это ваши проблемы»

После всех историй вопросов осталось не меньше, чем ответов. Потому журналисты обратились к визовому эксперту Александру Либеру. Он уже больше десяти лет работает в тревел-сфере и не один год ведет блог как раз о визах. А еще Александр занимается проектом visastat.online, который анализирует визовую активность белорусов.

По словам Александра, вариантов подачи сейчас немного. Самые перспективные направления: Италия, Германия, Испания, Греция, Венгрия и Франция. Перспективные, но точно непростые. Чтобы получить испанский шенген, например, придется поехать в Москву для личной подачи. А у Греции довольно высокий процент отказов, как минимум пока не наступил теплый сезон. Венгрия охотно ставит мультивизы даже на несколько лет, но в основном под туры.

Радует немецкое посольство: много мультивиз, как туристических, так и гостевых. Но свою очередь для подачи, вероятно, придется ждать несколько месяцев. Италия отличается большой непредсказуемостью: от виз на даты поездки до мультишенгена на несколько лет, самостоятельно записаться крайне сложно. Та же ситуация и с французским посольством.

С 1 января к Шенгенской зоне присоединилась Хорватия, так что добавился еще один визовый центр для получения туристической визы. Но о результатах подачи пока говорить рано.

— Насколько на результат влияет предыдущий опыт поездок?

— Предыдущие визы — один из ключевых факторов. Имеет смысл приложить копии всех шенгенских виз за пять лет, и из предыдущих паспортов в том числе. Выдача виз, по крайней мере до 2022 года, заключалась в том, чтобы применять ступенчатую систему, где суммируется опыт предыдущих виз и следующая виза должна быть дольше. Условно, если у вас была ранее годовая виза, есть все шансы получить двухлетнюю. Но это правило сейчас практически никогда не работает, при этом опыт предыдущих виз остается чрезвычайно важным.

— Нужно ли собирать доказательства, что вы были в стране, которая выдала предыдущую визу?

— Сейчас это требование предъявляется все чаще. Италия и Венгрия иногда просят предоставить такие доказательства пребывания в стране, куда ранее была оформлена виза. Также большое внимание уделяется штампам о пересечении границ: если у вас польская виза, а ездили вы всегда через Литву, это может вызывать вопросы и, по моему мнению, может повлиять на решение о выдаваемой визе.

— Если это не тур, то насколько тщательно должна быть подготовлена поездка на момент подачи?

— Документы, безусловно, должны готовиться внимательно. Любая ошибка или упущение могут влиять на результат. Вне зависимости от страны и консульства, подтверждение проживания и проезда — требование обязательное. С той разницей, что в какие-то страны можно предоставить бронирование без оплаты, а кто-то требует сразу оплатить отель. Логистика может быть какой угодно: выезжать и возвращаться можно из любой страны (в любую страну). Главное — показать маршрут понятно и прозрачно, прикрепив подтверждения передвижения: это может быть и самолет, и автобус, и личный транспорт.

В зависимости от цели поездки все документы должны быть собраны строго по списку — они всегда есть на сайте консульства или визового центра. Внимательно оцените ситуацию и поймите, какие у вас цели. Если вы едете к другу в гости, то это гостевая поездка, а не туристическая. Если вы хотите попасть в Венскую оперу — это скорее культурная поездка. И под каждую цель — свои документы. В одном случае вам понадобится приглашение от друга, а в другом — билеты в оперу.

— Влияет ли справка о доходах или сумма на карте на результат?

— Мой опыт показывает, что сумма и в справке о заработной плате, и в справке из банка может влиять на качество выданной визы. Я всегда советую отразить максимальное количество денег в банковской выписке. Нужно показать и движение денег, и текущий остаток. Движение — менее важно, а вот остаток — очень! При этом есть базовые требования о минимальных суммах на счете — для подачи документов достаточно просто соблюсти их.

— Есть ли страны, которые охотнее выдают визы семьям или наоборот?

— Действительно, есть некоторые закономерности. Семьям отказывают нечасто. Может быть, тут есть какой-то человеческий фактор. Но любое из консульств к семейной подаче отнесется с большим вниманием. В случае качественной подготовки документов статистика выданных виз достаточно позитивная.

— Может быть, существуют важные факторы, которые упускают не самые опытные путешественники?

— Всегда, абсолютно всегда важно помнить: визовая история — это не только предыдущие визы. Это прежде всего способность отразить совокупный опыт поездок и ни в коем случае не считать, что консульство вам что-то должно. Финальное решение о выдаче визы исходит от сотрудника, который безосновательно ничего не делает. Завышенные требования — это ваши проблемы.

— Если паспорт чистый, есть ли страны, куда подаваться предпочтительнее?

— Практически всегда в чистый паспорт будет поставлена однократная виза. Но если говорить об отклонениях от большой статистики, то иногда и Италия, и Германия в чистый паспорт могут поставить мультивизы. Например, если это человек возраста 80+ или ребенок. Но рассчитывать на многократную визу в чистый паспорт все же не стоит.

— А что насчет сезонности?

— Сейчас выходит очень много отказов по Греции — там просто несезон. Это важно учитывать. Я не вижу смысла ехать на летние курорты зимой, а на горнолыжные летом. Да, я понимаю, что море красивое в любую пору, но есть все же понятие сезонности того или иного региона. Летом Греция ставит отказов меньше. Это проецируется практически на все страны, помните об этом.

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