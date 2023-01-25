СМИ опровергли информацию о высадке белорусского десанта на северо-западе Украины 2 25.01.2023, 15:26

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Что произошло на самом деле?

В сети появились сообщения о якобы «высадке белорусского десанта в Ровенской и Волынской областях Украины». Однако это не соответствует действительности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

Как пишет издание, в 12:00 по минскому времени в Беларуси поднялся военно-транспортный самолет Ил-76. О его полетах над Брестом и Брестским районом сообщали еще утром.

«По информации исполкома, с самолета Ил-76 будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Самолет будет взлетать из аэропорта «Брест» и осуществлять десантирование парашютистов на полигон «Брестский", - добавляет пресс-служба.

Также на полигоне «Ружанский» проходит отработка практических действий авиационного компонента «региональной группировки войск Беларуси и России».

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