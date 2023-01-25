В Крыму и приграничных регионах РФ показали обращение Зеленского 4 25.01.2023, 19:07

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Владимир Зеленский

Он рассказал о возвращении оккупированных территорий под контроль Украины.

Жители Крыма, Севастополя, Белгородской области и Краснодарского края неожиданно увидели на экранах своих телевизоров президента Украины Владимира Зеленского. Его обращение прервало эфиры сразу нескольких федеральных каналов, в том числе СТС, ТНТ и ТВ-3. Видео об этом публикуют очевидцы.

Судя по роликам, транслировалось обычное обращение президента к согражданам — оно шло на украинском языке без перевода на русский. Зеленский рассказал о будущем возвращении оккупированных территорий под контроль Украины. Длилось это не долго: эфир прервали спустя 30-40 секунд.

Власти Белгородской области объяснили появление Зеленского на телеэкранах взломом: «25 января произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».

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