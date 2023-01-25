Байден: США предоставят Украине 31 танк Abrams 12 25.01.2023, 20:22

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Джо Байден

Танки помогут Украине провести контрнаступление.

США предоставят Украине 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге 25 января, трансляцию вела украинская служба «Голоса Америки».

Он отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

«Сегодня я объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей», – сказал президент США.

По словам Байдена, нужно, чтобы украинские военные «эффективно оперировали этими танками на поле боя».

«Поэтому мы начнем обучение как можно быстрее», – сказал президент США.

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