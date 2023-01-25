В аэропорту Берлина проходит забастовка 1 25.01.2023, 21:13

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Отменены все триста вылетов и посадок.

В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) забастовка привела в среду, 25 января, к отмене всех пассажирских авиарейсов. По сообщению администрации аэропорта, отменено 300 вылетов и посадок, пострадали почти 35 тысяч пассажиров. Профсоюз Ver.di объявил 24-часовую забастовку, чтобы оказать давление на администрацию и добиться уступок на переговорах о заключении тарифного соглашения, передает DW.

К стачке призвали работников наземных транспортных служб аэропорта, персонал управляющей компании аэропорта и службы безопасности. Ver.di рассчитывал на привлечение к забастовке до 6000 человек.

Авиакомпании, чьи рейсы были отменены из-за забастовки, предлагают пассажирам обменять авиабилеты на железнодорожные или предоставляют им места в гостиницах для ночевки.

Требования профсоюза

Руководство профсоюза недовольно отсутствием подвижек ни в одной из трех областей несмотря на то, что тарифные переговоры с администрацией продолжаются уже несколько раундов. Ver.di в числе прочего добивается для сотрудников службы безопасности и персонала управляющей компании берлинского аэропорта повышения ежемесячной зарплаты на 500 евро в месяц.

В случае с сотрудниками службы безопасности речь идет об увеличении надбавок за работу в ночное время, праздники и выходные, а также за сверхурочные. Позиции сторон, однако, по-прежнему весьма далеки друг от друга. Это в первую очередь касается срока действия обсуждаемого тарифного соглашения. Профсоюзы хотят ограничить его 12 месяцами, а работодатели требуют заключить его на три года.

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