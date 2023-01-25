Украинцы с помощью ПТРК и дронов уничтожил три танка и две БМП россиян
- 25.01.2023, 21:29
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Видеофакт.
Бойцы специального назначения Национальной гвардии Украины за два дня уничтожили три российских танка и две бронированных машины пехоты.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии 24 января.
Отмечается, что оно снято на донецком направлении.
«Благодаря умелым действиям, использованию противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов, за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили три танка и две БМП, а также живую силу противника», – говорится в сообщении.