Украинцы с помощью ПТРК и дронов уничтожил три танка и две БМП россиян 25.01.2023, 21:29

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Видеофакт.

Бойцы специального назначения Национальной гвардии Украины за два дня уничтожили три российских танка и две бронированных машины пехоты.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии 24 января.

Отмечается, что оно снято на донецком направлении.

«Благодаря умелым действиям, использованию противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов, за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили три танка и две БМП, а также живую силу противника», – говорится в сообщении.

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