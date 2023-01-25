В Беларуси число посетителей музеев за год выросло на 37%5
- 25.01.2023, 22:14
Наибольшего прироста посещений достигли Минская, Гомельская и Витебская области.
Количество посетителей белорусских музеев в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021-м на 37%, сообщила начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Ирина Карпович.
В частности, в 2022 году самыми посещаемыми республиканскими музеями стали Брестская крепость и Музей истории Великой Отечественной войны. «Они занимают лидирующие позиции по количеству посетителей. Без внимания мы не оставляем и регионы, наши районные музеи. Наибольшего прироста посещений в музейной сфере достигли Минская, Гомельская и Витебская области», – рассказала представитель Минкульта.