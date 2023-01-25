Белорусу Мише Гринкевичу, которого в Белостоке сбила машина, собрали на лечение более 300 тысяч евро
- 25.01.2023, 22:49
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Некоторое время мальчик находился в искусственной коме.
Мальчика 17 января сбила машина на пешеходном переходе, некоторое время он находился в искусственной коме.
Семья из Гродно приехала в Польшу на короткое время и собиралась возвращаться в Беларусь, пишет «Наша Нiва».
Сбор велся и в Беларуси, и Польше с 21 по 25 января. Отчетом сегодня поделилась в инстаграме мать Миши — Виктория Абраменя.
В белостокской больнице сообщили, что лечение будет оплачено из Фонда здоровья Польши, так как у мальчика есть карта поляка. В свою очередь его мать обещает отдать средства, которые не будут использованы, на благотворительность.