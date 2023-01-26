закрыть
26 января 2023, четверг, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Московские власти подали в суд на Белорусский торгово-выставочный центр

1
  • 26.01.2023, 16:49
  • 1,794
Московские власти подали в суд на Белорусский торгово-выставочный центр

Белорусское представительство обвиняют в возведении самостроя.

Как выяснил Office Life, иск правительства Москвы и его департамента городского имущества к Белорусскому торгово-выставочному и информационно-маркетинговому центру будет рассмотрен в следующем месяце в Арбитражном суде российской столицы.

ЗАО «БелТВ и ИМЦ» создано по межправительственному соглашению в 2010 году для управления и развития существующего еще с союзных времен белорусского павильона на территории московского комплекса ВДНХ. Компания входит в холдинг «Белресурсы» и занимается презентацией возможностей белорусских предприятий и оптовой торговлей.

Как следует из опубликованных материалов дела, правительство Москвы добивается в суде признаний объекта по адресу размещения белорусского павильона «самовольной постройкой» и права собственности на него. С этой целью по запросу суда на предстоящее в феврале заседание соответствующими структурами должны быть представлены техпаспорт объекта, поэтажный план и кадастровые дела.

О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Известно, что сейчас по поручению президента и правительства Беларуси ведется модернизация выставочно-торговых площадок павильона Беларуси на ВДНХ и готовится к реализации «дизайн-проект по техническому переоснащению павильона» с упором на цифровые технологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский