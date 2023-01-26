Московские власти подали в суд на Белорусский торгово-выставочный центр 1 26.01.2023, 16:49

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Белорусское представительство обвиняют в возведении самостроя.

Как выяснил Office Life, иск правительства Москвы и его департамента городского имущества к Белорусскому торгово-выставочному и информационно-маркетинговому центру будет рассмотрен в следующем месяце в Арбитражном суде российской столицы.

ЗАО «БелТВ и ИМЦ» создано по межправительственному соглашению в 2010 году для управления и развития существующего еще с союзных времен белорусского павильона на территории московского комплекса ВДНХ. Компания входит в холдинг «Белресурсы» и занимается презентацией возможностей белорусских предприятий и оптовой торговлей.

Как следует из опубликованных материалов дела, правительство Москвы добивается в суде признаний объекта по адресу размещения белорусского павильона «самовольной постройкой» и права собственности на него. С этой целью по запросу суда на предстоящее в феврале заседание соответствующими структурами должны быть представлены техпаспорт объекта, поэтажный план и кадастровые дела.

О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Известно, что сейчас по поручению президента и правительства Беларуси ведется модернизация выставочно-торговых площадок павильона Беларуси на ВДНХ и готовится к реализации «дизайн-проект по техническому переоснащению павильона» с упором на цифровые технологии.

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