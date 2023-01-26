Под Гродно силовики посадили беспилотник 26.01.2023, 18:44

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Задержаны два человека.

Военнослужащие Гродненской погрангруппы якобы зафиксировали полет беспилотника. Это произошло 25 января возле белорусско-литовской границы.

Вскоре, как сообщают силовики, задержали и его операторов — двоих граждан Беларуси, у которых имелись при себе пульт дистанционного управления, антенное устройство и ноутбук. В отношении молодых людей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.

В Госпогранкомитете напомнили, что в пограничной полосе запрещено использовать беспилотники, а также оставлять их за пределами населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне. Для этого предварительно необходимо уведомить ближайший территориальный орган пограничной службы.

Запрет, введенный 24 августа прошлого года, касается любых дронов вне зависимости от массы, притом что ранее запускать аппараты легче 1 кг на режимной территории можно было без уведомления.

Штраф за невыполнение правил использования беспилотников в погранполосе достигает 50 базовых величин (1850 рублей), в пограничной зоне — 20 (740 рублей).

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