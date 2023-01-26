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Россияне разместили на Запорожском направлении надувные танки, но они сдуваются

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  • 26.01.2023, 23:05
  • 5,966
Россияне разместили на Запорожском направлении надувные танки, но они сдуваются
иллюстрационное фото

Фотофакт.

Российская армия использует на Запорожском направлении надувные танки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«В то время когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие «танковых подразделений» на Запорожском направлении.

Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для «резиновых» изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии», - говорится в сообщении.

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