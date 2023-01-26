Офицер ВСУ рассказал, к чему россиян принуждает собственное командование 26.01.2023, 23:37

1,520

После этого военные РФ теряют восприятие реальности.

Украинский политтехнолог открыто заявил, что ВСУ на захваченных позициях врага находят шприцы и следы наркотических веществ, которые, скорее всего, дают мобилизованным, отправляя в наступление. Тарас Березовец поделился известной ему информацией от первого лица, поскольку видел все это собственными глазами.

Офицер ВСУ сообщил следующее: «Используют психотропные наркотические вещества. Там, где мы заходим, берем их позиции, все засыпано «Трамадолом», шприцы валяются, таблетки, порошок и тому подобное».

Тарас Березовец рассказал в подробностях о применении наркотических веществ оккупантами, объяснив, зачем их применяют россияне: «Это идет централизованно. Это не то, что они делают самостоятельно: их к этому вынуждает их собственное командование, выдает целенаправленно наркотики перед наступлением, чтобы они совершенно не осознавали собственных действий».

Капитан ВСУ назвал один из своих источников информации по применению наркотиков армией РФ в Украине: «Это не слухи. Мы получили эту информацию от захваченных «вагнеровцев» (наше подразделение захватило «вагнеровцев»). В результате допроса было установлено, что перед каждым наступлением они должны либо принимать наркотические вещества, либо им дают их в виде напитка, то есть они должны выпивать перед каждой атакой полтора литра воды с неизвестным содержимым, после которого теряют восприятие реальности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».