закрыть
27 января 2023, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Даже до фронта не доезжает: военный эксперт высмеял российский танк «Армата»

6
  • 27.01.2023, 16:43
  • 4,000
Даже до фронта не доезжает: военный эксперт высмеял российский танк «Армата»
Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Фото: Олег Яковлев/РБК

«Сверхточные» танки оказались лишь элементом пропаганды.

Российские пропагандисты угрожают миру своими «сверхточными» танками. Однако это лишь элемент пропаганды, в России их около десятка.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что неизвестно даже, могут ли Т-14 «Армата» доехать до линии фронта.

В своем телеграмм-канале российский пропагандист Владимир Соловьев похвастался тем, что Россия в течение многих лет занималась разработкой «совершенно новой машины».

Катков предполагает, что речь идет именно о танке «Армата», который к 2020 году Россия обещала выработать около 1500 единиц.

«Этого они не сделали. А около десятка сделаных время от времени глохнут во время парада на Красной площади», – добавил Катков.

Планы России не осуществились

Военный эксперт вспомнил, что Россия имела обширную программу и планировала не просто разработать новый танк Т-14, но и единственную платформу для танка, САУ и тяжелой БМП.

По словам Каткова, такие планы у агрессора были, когда тот поддерживал хорошие отношения с Европой. К тому же в танке «Армата» использовалась значительная часть французских составляющих. После 2014 года и введения санкций подобные разработки прекратились.

«Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин. Все едут-едут, а в Украину никак не доедут, может, просто по дороге глохнут», – заметил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников