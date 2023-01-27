Даже до фронта не доезжает: военный эксперт высмеял российский танк «Армата» 6 27.01.2023, 16:43

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

«Сверхточные» танки оказались лишь элементом пропаганды.

Российские пропагандисты угрожают миру своими «сверхточными» танками. Однако это лишь элемент пропаганды, в России их около десятка.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что неизвестно даже, могут ли Т-14 «Армата» доехать до линии фронта.

В своем телеграмм-канале российский пропагандист Владимир Соловьев похвастался тем, что Россия в течение многих лет занималась разработкой «совершенно новой машины».

Катков предполагает, что речь идет именно о танке «Армата», который к 2020 году Россия обещала выработать около 1500 единиц.

«Этого они не сделали. А около десятка сделаных время от времени глохнут во время парада на Красной площади», – добавил Катков.

Планы России не осуществились

Военный эксперт вспомнил, что Россия имела обширную программу и планировала не просто разработать новый танк Т-14, но и единственную платформу для танка, САУ и тяжелой БМП.

По словам Каткова, такие планы у агрессора были, когда тот поддерживал хорошие отношения с Европой. К тому же в танке «Армата» использовалась значительная часть французских составляющих. После 2014 года и введения санкций подобные разработки прекратились.

«Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин. Все едут-едут, а в Украину никак не доедут, может, просто по дороге глохнут», – заметил эксперт.

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