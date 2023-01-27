закрыть
27 января 2023, пятница, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польским пограничникам повредили авто на границе с Беларусью

1
  • 27.01.2023, 23:06
  • 1,892
Польским пограничникам повредили авто на границе с Беларусью

В пограничников бросали камни.

На границе с Беларусью повредили машину польским пограничникам, об этом сообщает польская пограничная служба.

26 января 46 человек пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской стороны.

Одна из групп (15 человек) перешла границу в районе Черемши. На место происшествия прибыл польски й пограничный патруль, который забросали камнями. Из пограничников никто не пострадал, но в служебной машине разбили стекло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников