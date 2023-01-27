Польским пограничникам повредили авто на границе с Беларусью 1 27.01.2023, 23:06

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В пограничников бросали камни.

На границе с Беларусью повредили машину польским пограничникам, об этом сообщает польская пограничная служба.

26 января 46 человек пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской стороны.

Одна из групп (15 человек) перешла границу в районе Черемши. На место происшествия прибыл польски й пограничный патруль, который забросали камнями. Из пограничников никто не пострадал, но в служебной машине разбили стекло.

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