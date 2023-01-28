Великобритания показала, на что способны танки Challenger 2, Leopard, Leclerc и Abrams

Великобритания показала, на что способны танки Challenger 2, Leopard, Leclerc и Abrams2
- 28.01.2023, 8:40
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«Бронированный кулак» позволит украинской армии решить ряд задач.
Министерство обороны Великобритании показало видео с танковых учений в Латвии и рассказало, зачем Украине нужно предоставлять боевые танки.
Соответствующее видео министерство опубликовало в Twitter.
Так, в Великобритании показали видео c учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британских танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.
«Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?
- возможность уничтожать другие танки
- повышенная защита
способность поддерживать комбинированные операции», - отметили в Минобороны страны.