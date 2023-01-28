Великобритания показала, на что способны танки Challenger 2, Leopard, Leclerc и Abrams 2 28.01.2023, 8:40

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«Бронированный кулак» позволит украинской армии решить ряд задач.

Министерство обороны Великобритании показало видео с танковых учений в Латвии и рассказало, зачем Украине нужно предоставлять боевые танки.

Соответствующее видео министерство опубликовало в Twitter.

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Так, в Великобритании показали видео c учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британских танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.

«Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?

- возможность уничтожать другие танки

- повышенная защита

способность поддерживать комбинированные операции», - отметили в Минобороны страны.

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