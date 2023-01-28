закрыть
28 января 2023, суббота, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания показала, на что способны танки Challenger 2, Leopard, Leclerc и Abrams

2
  • 28.01.2023, 8:40
  • 2,478
Великобритания показала, на что способны танки Challenger 2, Leopard, Leclerc и Abrams

«Бронированный кулак» позволит украинской армии решить ряд задач.

Министерство обороны Великобритании показало видео с танковых учений в Латвии и рассказало, зачем Украине нужно предоставлять боевые танки.

Соответствующее видео министерство опубликовало в Twitter.

Так, в Великобритании показали видео c учений в Латвии, на котором можно увидеть работу британских танков Challenger 2, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.

«Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?

- возможность уничтожать другие танки

- повышенная защита

способность поддерживать комбинированные операции», - отметили в Минобороны страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников