Экс-депутат Госдумы РФ рассказала о бурном прошлом Путина 1 28.01.2023, 8:54

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Будущий глава Кремля попалал в драки и скандалы.

Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова, которая многое знает о жизни Путина, поделилась занимательным фактом из прошлого кремлевского диктатора.

Вдова убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, российская и украинская оперная певица Мария Максакова вспомнила о любопытном эпизоде из жизни Путина.

Речь идет о том, что в период брака с Людмилой Путиной (после второго замужества – Очеретная) будущий диктатор вел «крепкую дружбу» с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

Об этом Мария Максакова рассказала в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новин».

Самое смешное заключается в том, что как только Путин начинал скучать при виде мещанства и беременной жены, он сразу же говорил о каких-то срочных делах и уезжал к Ролдугину.

«Он действительно больше времени уделял времени не беременной жене, а своему другу, гулял с ним чуть ли не за ручку. Однажды он вступился за этого Ролдугина и даже подрался с милицией», – поделилась воспоминаниями Максакова.

Говоря о всех темных делишках будущего диктатора и становлении его как мафиози мирового масштаба, собеседница Влащенко подытожила: «Он решил войти в историю крупнейшим людоедом…».

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