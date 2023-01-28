закрыть
28 января 2023, суббота, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-депутат Госдумы РФ рассказала о бурном прошлом Путина

1
  • 28.01.2023, 8:54
  • 4,710
Экс-депутат Госдумы РФ рассказала о бурном прошлом Путина

Будущий глава Кремля попалал в драки и скандалы.

Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова, которая многое знает о жизни Путина, поделилась занимательным фактом из прошлого кремлевского диктатора.

Вдова убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, российская и украинская оперная певица Мария Максакова вспомнила о любопытном эпизоде из жизни Путина.

Речь идет о том, что в период брака с Людмилой Путиной (после второго замужества – Очеретная) будущий диктатор вел «крепкую дружбу» с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

Об этом Мария Максакова рассказала в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новин».

Самое смешное заключается в том, что как только Путин начинал скучать при виде мещанства и беременной жены, он сразу же говорил о каких-то срочных делах и уезжал к Ролдугину.

«Он действительно больше времени уделял времени не беременной жене, а своему другу, гулял с ним чуть ли не за ручку. Однажды он вступился за этого Ролдугина и даже подрался с милицией», – поделилась воспоминаниями Максакова.

Говоря о всех темных делишках будущего диктатора и становлении его как мафиози мирового масштаба, собеседница Влащенко подытожила: «Он решил войти в историю крупнейшим людоедом…».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников