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В Беларуси расширили запрет иностранцам распоряжаться акциями своих комапний

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  • 28.01.2023, 9:31
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В Беларуси расширили запрет иностранцам распоряжаться акциями своих комапний

В новый перечень попали почти 2000 юрлиц.

Белорусские власти расширили перечень юрлиц, иностранным владельцам которых запрещено продавать свой бизнес. Соответствующий документ за подписью вице-премьера Николая Снопкова был опубликован 28 января на Национальном правовом интернет-портале.

Документ занимает 95 страниц и разделен по регионам. Три пункта постановления скрыты под грифом «для служебного пользования». Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, в прошлый раз правительство вносило изменения в «черный список» в сентябре прошлого года. Тогда он насчитывал 193 юрлица. Теперь же в списке 1849 компаний. Этим фирмам запретили распоряжаться акциями без ведома властей.

В ноябре 2022 года чиновники еще сильнее ограничили права иностранных владельцев компаний, включенных в перечень юрлиц, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Такие компании, например, запретили реорганизовывать.

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