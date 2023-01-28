В Беларуси расширили запрет иностранцам распоряжаться акциями своих комапний

В Беларуси расширили запрет иностранцам распоряжаться акциями своих комапний5
- 28.01.2023, 9:31
- 4,760
В новый перечень попали почти 2000 юрлиц.
Белорусские власти расширили перечень юрлиц, иностранным владельцам которых запрещено продавать свой бизнес. Соответствующий документ за подписью вице-премьера Николая Снопкова был опубликован 28 января на Национальном правовом интернет-портале.
Документ занимает 95 страниц и разделен по регионам. Три пункта постановления скрыты под грифом «для служебного пользования». Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, в прошлый раз правительство вносило изменения в «черный список» в сентябре прошлого года. Тогда он насчитывал 193 юрлица. Теперь же в списке 1849 компаний. Этим фирмам запретили распоряжаться акциями без ведома властей.
В ноябре 2022 года чиновники еще сильнее ограничили права иностранных владельцев компаний, включенных в перечень юрлиц, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Такие компании, например, запретили реорганизовывать.