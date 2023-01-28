Эксперт по фитнесу назвала лучшие зимние суперпродукты 28.01.2023, 10:17

Они способны значительно усилить иммунитет в это время года.

Зима приносит с собой врожденное чувство вялости. Кроме того, мы становимся более восприимчивыми к чиханию, насморку, сухости кожи, ознобу и гриппу. В это время, когда температура падает, уровень энергии вашего тела снижается, что также снижает скорость метаболизма и вызывает изменения в вашем питании. Но некоторые зимние суперпродукты могут прийти вам на помощь.

Известная индийская диетолог Руджута Дивекар опубликовала в Instagram список своих 10 лучших зимних суперпродуктов. Она говорит, что они полезны для иммунитета, здоровья суставов и костей, кожи и волос и многого другого.

1. Зеленые овощи

Зима — идеальное время, чтобы полакомиться зеленью. Зеленые овощи являются источником питательных веществ. По словам Дивекар, они содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины и обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить жжение в руках и ногах.

2. Сезонные фрукты

Сезонные фрукты богаты микроэлементами, клетчаткой и другими питательными веществами, которые идеально подходят и необходимы для поддержания вашего здоровья. Кроме того, они очень полезны для вашей кожи. Наслаждайтесь ими спелыми, ешьте свежими и целыми после мытья.

3. Кунжутное семя

Семена кунжута содержат несколько необходимых питательных веществ, таких как жирные кислоты, витамин Е, кальций, медь, антиоксиданты, белок и пищевые волокна, что делает их полезными для ваших костей, кожи и волос.

4. Арахис

Арахис входит в число самых полезных продуктов в мире, потому что он богат витамином В, полезными жирами, аминокислотами и полифенолами, что делает его полезным для здоровья сердца. Варите их, жарьте, используйте для приправы к салатам.

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