закрыть
28 января 2023, суббота, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт по фитнесу назвала лучшие зимние суперпродукты

  • 28.01.2023, 10:17
Эксперт по фитнесу назвала лучшие зимние суперпродукты

Они способны значительно усилить иммунитет в это время года.

Зима приносит с собой врожденное чувство вялости. Кроме того, мы становимся более восприимчивыми к чиханию, насморку, сухости кожи, ознобу и гриппу. В это время, когда температура падает, уровень энергии вашего тела снижается, что также снижает скорость метаболизма и вызывает изменения в вашем питании. Но некоторые зимние суперпродукты могут прийти вам на помощь.

Известная индийская диетолог Руджута Дивекар опубликовала в Instagram список своих 10 лучших зимних суперпродуктов. Она говорит, что они полезны для иммунитета, здоровья суставов и костей, кожи и волос и многого другого.

1. Зеленые овощи

Зима — идеальное время, чтобы полакомиться зеленью. Зеленые овощи являются источником питательных веществ. По словам Дивекар, они содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины и обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить жжение в руках и ногах.

2. Сезонные фрукты

Сезонные фрукты богаты микроэлементами, клетчаткой и другими питательными веществами, которые идеально подходят и необходимы для поддержания вашего здоровья. Кроме того, они очень полезны для вашей кожи. Наслаждайтесь ими спелыми, ешьте свежими и целыми после мытья.

3. Кунжутное семя

Семена кунжута содержат несколько необходимых питательных веществ, таких как жирные кислоты, витамин Е, кальций, медь, антиоксиданты, белок и пищевые волокна, что делает их полезными для ваших костей, кожи и волос.

4. Арахис

Арахис входит в число самых полезных продуктов в мире, потому что он богат витамином В, полезными жирами, аминокислотами и полифенолами, что делает его полезным для здоровья сердца. Варите их, жарьте, используйте для приправы к салатам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников