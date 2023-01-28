Война в Украине разрушила треугольник Москва-Пекин-Берлин 6 28.01.2023, 11:41

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Кремль сам себя «переиграл».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какими уже сейчас являются последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину. Санкции, которые мир ввел против агрессора после 24 февраля 2022-го, были куда более жесткими, чем в 2014-м году. Они действительно действуют и смогли помешать планам России.

Санкции в частности привели к тому, что треугольник Москва-Пекин-Берлин, который должен появиться, был разрушен. Об этом Данилов сказал в интервью UKRLIFE.TV.

Также к треугольнику подключилось бы еще несколько стран, если бы России и Германии удалось поставить всю Европу в зависимости от российского газа. Они планировали это сделать, запустив газопровод «Северный поток-2» из РФ в ФРГ, проходящий через Балтийское море.

«Они считали, что они всех переиграют. Путин начал с немцами сотрудничать еще из Санкт-Петербурга, первый банкир, появившийся у Путина, был немец (Маттиас Варниг, директор компании Nord Stream AG – Ред.)», – говорит Данилов.

В целом, по его словам, санкции против РФ действительно работают не так быстро, как бы этого хотела Украина, но они работают и процесс набирает обороты. И дальше, считает секретарь СНБО, процессы внутри РФ, вызванные этими ограничениями, будут только ускоряться.

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