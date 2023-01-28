закрыть
28 января 2023, суббота, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

КГБ внес совладельца Wargaming в список «террористов»

  • 28.01.2023, 12:45
  • 1,226
КГБ внес совладельца Wargaming в список «террористов»

Бизнесмен владеет около 17% акций компании.

КГБ Беларуси внес совладельца компании Wargaming в список «террористов». Его имя появилось в списке 3 января. Силовики обвиняют мужчину в «финансировании террористической деятельности».

Речь о 43-летнем Николае «Нике» Кацелапове (он даже официально сменил латинскую транслитерацию имени на Nick Katselapov). Он окончил окончил физфак БГУ, после университета пошел работать в компанию InterVelopers, которая вскоре начала сотрудничать с «Варгеймингом». С 2002 года Николай начал руководить развитием бизнеса в компании и занимает эту должность до сих пор.

Кацелапов — непубличный человек. Из того, что писали о нем: когда-то приобрел квартиру за 675 тысяч долларов на улице Чехова в Минске, это район Стелы.

Имя, отчество и год рождения человека, внесенного в список «террористов», полностью совпадают с личными данными соучредителя «Варгейминга».

Насколько понимает «Наша Ніва», бизнесмен находится на свободе.

Журналисты пытались связаться с Николаем Кацелаповым по публично доступным контактам, но ответа не получили.

Бизнесмен, по данным CSE, владеет около 17% акций «Варгейминга». «Ежедневник» традиционно включал его в список наиболее влиятельных белорусских бизнесменов — в рейтинге за 2021 год он занял 18 место.

Общая стоимость компании Wargaming оценивается в более миллиарда долларов. После начала массовых репрессий в Беларуси минский офис компании был релоцирован. На сегодня только в Wargaming Vilnius, согласно доступным данным, работает 987 человек. Центральный офис компании находится в Никосии, Кипр. Кроме того, существуют офисы в Киеве (Украина), Белграде (Сербия), Праге (Чехия), Варшаве (Польша), Остине и Чикаго (США), Шанхае (Китай) и других городах.

Сейчас один из самых богатых и успешных белорусов признан властями «террористом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников