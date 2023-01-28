КГБ внес совладельца Wargaming в список «террористов» 28.01.2023, 12:45

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Бизнесмен владеет около 17% акций компании.

КГБ Беларуси внес совладельца компании Wargaming в список «террористов». Его имя появилось в списке 3 января. Силовики обвиняют мужчину в «финансировании террористической деятельности».

Речь о 43-летнем Николае «Нике» Кацелапове (он даже официально сменил латинскую транслитерацию имени на Nick Katselapov). Он окончил окончил физфак БГУ, после университета пошел работать в компанию InterVelopers, которая вскоре начала сотрудничать с «Варгеймингом». С 2002 года Николай начал руководить развитием бизнеса в компании и занимает эту должность до сих пор.

Кацелапов — непубличный человек. Из того, что писали о нем: когда-то приобрел квартиру за 675 тысяч долларов на улице Чехова в Минске, это район Стелы.

Имя, отчество и год рождения человека, внесенного в список «террористов», полностью совпадают с личными данными соучредителя «Варгейминга».

Насколько понимает «Наша Ніва», бизнесмен находится на свободе.

Журналисты пытались связаться с Николаем Кацелаповым по публично доступным контактам, но ответа не получили.

Бизнесмен, по данным CSE, владеет около 17% акций «Варгейминга». «Ежедневник» традиционно включал его в список наиболее влиятельных белорусских бизнесменов — в рейтинге за 2021 год он занял 18 место.

Общая стоимость компании Wargaming оценивается в более миллиарда долларов. После начала массовых репрессий в Беларуси минский офис компании был релоцирован. На сегодня только в Wargaming Vilnius, согласно доступным данным, работает 987 человек. Центральный офис компании находится в Никосии, Кипр. Кроме того, существуют офисы в Киеве (Украина), Белграде (Сербия), Праге (Чехия), Варшаве (Польша), Остине и Чикаго (США), Шанхае (Китай) и других городах.

Сейчас один из самых богатых и успешных белорусов признан властями «террористом».

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