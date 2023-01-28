В Украине ликвидировали высокопоставленного начальника полиции из РФ

В Украине ликвидировали высокопоставленного начальника полиции из РФ1
- 28.01.2023, 12:53
Подполковник «вернулся» домой в черном пакете.
Стало известно об уничтожении в войне против Украины очередного российского офицера из старшего состава. Война закончилась для подполковника полиции из Дзержинска Владислава Иванова 16 сентября, а тело его вернулось в РФ только недавно.
Об этом сообщил в Тelegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.
В 1993-2019 годах Иванов работал в органах внутренних дел Дзержинска (Нижегородская область РФ). Занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. В июле отправился воевать в Украину в качестве добровольца.
Для получения «билета на концерт Кобзона» оккупанту потребовалось два месяца. Датой ликвидации Иванова считают 16 сентября.
Примечательно, что хоронить подполковника в родном городе будут только 30 января. Где 4,5 месяца находилось его тело, не уточняется.