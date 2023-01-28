В Украине ликвидировали высокопоставленного начальника полиции из РФ 1 28.01.2023, 12:53

Подполковник «вернулся» домой в черном пакете.

Стало известно об уничтожении в войне против Украины очередного российского офицера из старшего состава. Война закончилась для подполковника полиции из Дзержинска Владислава Иванова 16 сентября, а тело его вернулось в РФ только недавно.

Об этом сообщил в Тelegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В 1993-2019 годах Иванов работал в органах внутренних дел Дзержинска (Нижегородская область РФ). Занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. В июле отправился воевать в Украину в качестве добровольца.

Для получения «билета на концерт Кобзона» оккупанту потребовалось два месяца. Датой ликвидации Иванова считают 16 сентября.

Примечательно, что хоронить подполковника в родном городе будут только 30 января. Где 4,5 месяца находилось его тело, не уточняется.

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