В центре Минска продается известная кофейня 3 28.01.2023, 14:00

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Выставлено на продажу и второе заведение бренда.

На продажу выставили кофейню-цветочный Kava i Kvetki на Карла Маркса. Продается и второе заведение бренда — в «Раковском кирмаше», пишет realt.by.

«Если у нас будет два покупателя, один из которых захочет оставить бренд, мы выберем его», — говорит продавец.

Kava i Kvetki — это кофейня, в которой можно не только выпить кофе и перекусить, но и купить живые цветы. В Минске под этим брендом работают два заведения: на Карла Маркса, 19 и на Дунина-Марцинкевича, 11, в ТЦ «Раковский кирмаш». Сейчас оба они продаются.

— С неcколькими потенциальными покупателями мы продолжаем переговоры, — говорит владелец пространства Kava i Kvetki Егор.

По словам Егора, большинство из тех, кто интересуется кофейней, планируют либо продолжить бизнес под брендом Kava i Kvetki, либо расширить свою сеть заведений.

— Желающих полностью сменить формат и открыть, к примеру, на этом месте шаурму не было. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы бренд Kava i Kvetki продолжил существовать. И если у нас будет два покупателя — один из которых захочет открыть что-то сетевое, а второй оставить бренд — мы выберем второго.

Кофейня на Маркса, 19

Площадь пространства — 53 квадратных метра. Ремонт выполнен по проекту белорусского дизайнера Алены Булатой. Все оборудование кофейни и цветочного в собственности, включая зонты и мебель террасы. Подведена новая электрика на 13кВт, пожарная сигнализация. В кофейне сформирована команда сотрудников. Договор аренды до 2030 года без одностороннего права расторжения

Хоть кофейня и находится в жилом доме, серьезных вопросов с жильцами не возникало.

— Мы не работаем допоздна: в пятницу и субботу закрываемся в 23,00, а в остальные дни в 22.00. Плюс у нас не играет громкая музыка, — говорит Егор. — Единственный вопрос, который возникал с жильцами, мы быстро решили. В первый год мы согласовали летнюю террасу и выставили столики около фасада дома. Жильцы попросили не ставить их так близко. Тогда мы перенесли их от дома, ближе к дороге — и вопросов больше не возникало.

Кофейня продается за 55 тысяч долларов.

Кофейня в «Раковском кирмаше», на Дунина-Марцинкевича, 11

Кофейня в торговом центре меньше по площади, она занимает 34 «квадрата». Это стильное пространство на несколько посадочных мест. Как и в кофейне в центре, все оборудование находится в собственности. Заключен долгосрочный договор аренды.

Кофейня продается за 15 тысяч долларов.

Что за кофейня?

Первая Kava i Kvetki открылась в ТЦ «Раковский Кирмаш» в начале 2020 года. Владельцы рассказывали, что им бы хотелось создать атмосферное пространство, куда минчане будут приходить за живыми цветами не только по праздникам, а пока для них будут готовить букет, смогут выпить хороший кофе. Через год открылась вторая точка Kava i Kvetki — на Карла Маркса. Сейчас обе кофейни продолжают работать в обычном режиме.

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