Арина Соболенко выиграла Australian Open 9 28.01.2023, 14:30

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В финале «Большого шлема» белоруска победила соперницу из Казахстана.

Арина Соболенко выиграла в финале Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка сломила сопротивление Елены Рыбакиной из Казахстана. Это ее 12-й титул WTA в карьере и первый на турнире «Большого шлема».

В трех предыдущих встречах этих соперниц Соболенко выигрывала — так вышло и на сей раз. Счет игры — 4:6, 6:3, 6:4.

В первом сете Соболенко (пятый номер рейтинга WTA) отдала свою подачу при счете 1:1. Хотя Арина вела 40:0 в том гейме. Но затем вернулись ее проблемы с вводом мяча в игру, чем и воспользовалась соперница. Рыбакина (25-я в рейтинге до старта турнира) же была безупречна на своей подаче — белоруска не могла зацепиться за мяч.

Но так было до поры до времени. А именно до восьмого гейма, когда Соболенко сделала ответный брейк — 4:4. Однако тут же отдала свою подачу — вновь пошли двойные ошибки, да и в обмене ударами с задней линии белоруска чаще ошибалась. Рыбакина довела первую партию до победы — 6:4.

Во втором сете Соболенко переломила ход встречи. Против более разнообразной игры белоруски Елена не могла найти противоядия. Кроме того, у спортсменки из Казахстана перестала столь же эффективно работать ее мощнейшая подача. Сет остался за Соболенко — 6:3.

В решающей партии у соперниц не было права на ошибку. В пятом гейме Соболенко зацепилась на подаче Рыбакиной, но все-таки уступила. Зато белоруска сделала брейк при счете 3:3. И уже не отдала преимущество — 6:4 в пользу Арины.

На предыдущих стадиях турнира Соболенко была сильнее Терезы Мартинцовой (74) из Чехии — 6:1, 6:4, американки Шелби Роджерс (51) — 6:3, 6:1, Элис Мертенс (32) из Бельгии — 6:2, 6:3, Белинды Бенчич (10) из Швейцарии — 7:5, 6:2, хорватки Донны Векич (64) — 6:3, 6:2 и польки Магды Линетт — 7:6, 6:2.

Напомним, что это был первый финал в карьере Соболенко на турнирах «Большого шлема». Ранее Арина дважды добиралась до полуфинала US Open (2021, 2022) и играла в ½ финала на «Уимблдоне» (2021).

За второе место в Мельбурне Рыбакиной положено 1 625 000 австралийских долларов в качестве призовых — это примерно 1 154 000 американских долларов. Соболенко достанется 2 975 000 австралийских долларов или около 2 112 000 американских.

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