Россия сама себя высекла 1 Герман Обухов, «Обозреватель»

28.01.2023, 15:29

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Мир «щелкает» Путина, как орехи.

В знаменитой комедии «Ревизор» Николая Гоголя есть такие слова Городничего: «Унтер офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей богу, врет. Она сама себя высекла». С тех пор выражение «унтер офицерша сама себя высекла» стало нарицательным. Президент России и его пропаганда каждый день врут, как дышат. Они высекают себя все больше и больше. Никто в мире уже не слушает их и никто не верит ни одному их слову.

Не так давно Путин бодро заявил: «Мы эти Патриоты пощелкаем, как орехи». Они все Хаймерсы давно «пощелкали» и начали «щелкать» Брэдли, которые даже не доехали до передовой. Только почему-то все щелкается не в их пользу. Как только Германия и Соединенные Штаты объявили о решении поставить для ВСУ танки Леопард и Абрамс, в Москве поднялся вой нечистой силы «на болотах»: Мы ударим по центру решений в Германии и Соединенных Штатах! Наш Посейдон смоет их с лица земли. Они лишь недоговаривают, что сначала с лица земли исчезнет Россия, а что будет с Западом – посмотрим. Скорее всего все останется на своих местах. И Париж и Лондон никуда не денутся, а вот что касается неофашистов в Москве – большой вопрос.

Вопрос «демилитаризации» Украины решен в отрицательной плоскости – поставки 300 новейших танков в Украину это только начало. Не удивлюсь, если летом сюда поступит еще 500 танков как из Соединенных Штатов, так и из Европы. Теперь вопрос встает уже об Апачах, о чем мною писалось еще летом прошлого года, и F-16. Проблема там только в одном – обучение летать на них потребует гораздо больше времени, чем обучение на танках. Хотя есть сигналы, что украинские летчики уже учатся в Германии на них летать. До крылатых ракет Томагавк и ядерных зарядов, чем пугает американских граждан бывший президент Трамп, дело не дойдет. Они и так стоят на боевом дежурстве вблизи границ РФ. Теперь Россия решила поднять пыль до потолка, обвиняя Запад в желании заразить ее территорию «грязными снарядами» от Леопардов, в которых есть якобы компонент обедненного урана. Во-первых, - это не ваше территория, а Украина, во-вторых, – какое ваше собачье дело чем заряжены Леопарды, если они стоят на вооружении НАТО? Чем потребуется, тем и будем вас лупить.

Последний аргумент, который пошел в ход и который скоро вышибут из их уст и рук, - борьба с нацизмом в Украине. В Германии и в Украине, с их колокольни в подворотни, во власти нацисты и фашисты, а народ им просто поверил. Это они говорят по - сути дела о себе и российском народе, который действительно не понимает, что в Россию в 2014 году пришел фашизм. Как и в нацистской Германии, где фашизм просуществовал 12 лет с 1933 по 45 год, так и в России у него истекает срок «жизнедеятельности». В 2025-26 году неофашизм в России испустит дух вместе с фюрером и его окружением. Смогут ли они найти «тихую гавань» где-нибудь в Аргентине или Венесуэле? Сильно сомневаюсь. Их век уже недолог.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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