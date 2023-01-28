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Сколько денег белорусы тратят на алкоголь и что пьют

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  • 28.01.2023, 15:38
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Сколько денег белорусы тратят на алкоголь и что пьют

Выросли продажи коньяка.

Национальный статистический комитет опубликовал официальную информацию о продажах отдельных товаров в Беларуси в 2022 году. Статистика показывает, что белорусы стали покупать меньше водки, но «приросли» в других напитках, пишет myfin.by.

В прошлом году организациями торговли реализовано алкогольных напитков и пива на 5,2 млрд рублей, что в розничном товарообороте организаций торговли составило 8,2%. Продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе составила 99,9% к уровню предыдущего года, то есть уменьшилась на 0,1%.

Продажи водки сократились на 0,8% по сравнению с 2021 годом, пива – на 1%, виноградных вин – на 7,7%, плодовых – на 9,5%, игристых вин, включая шампанское – на 4,6%.

В то же время выросли продажи следующих алкогольных напитков:

- напитки слабоалкогольные (+34,5%);

- ликеры и ликероводочные изделия (+14,5%);

- коньяк, коньячные напитки и бренди (+8,0%).

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