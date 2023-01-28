Контрразведчики СБУ ликвидировали группу россиян с помощью дрона
- 28.01.2023, 15:48
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По оккупантам ударили на востоке Украины.
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.
По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.
Украинским защитникам удалось не только пополнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.
- Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина, - говорится в сообщении.