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Контрразведчики СБУ ликвидировали группу россиян с помощью дрона

  • 28.01.2023, 15:48
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Контрразведчики СБУ ликвидировали группу россиян с помощью дрона

По оккупантам ударили на востоке Украины.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.

По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.

Украинским защитникам удалось не только пополнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.

- Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина, - говорится в сообщении.

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