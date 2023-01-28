«Автобус лег на бок»: Ночью под Борисовом произошла серьезная авария 1 28.01.2023, 17:24

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Очевидец снял аварию на видео.

Видео с места очередного ДТП поделился с «Онлайнером» читатель. Вчера вечером молодой человек возвращался в Беларусь из России, ехал со стороны Смоленска. Еще на территории соседнего государства Арчер отметил опасное поведение водителя автомобиля с прицепом: «Обогнал нас на скорости 120 и так же резво поехал дальше. Я еще подумал: куда ты так летишь?»

В следующий раз молодой человек встретил водителя автомобиля с прицепом уже на территории Беларуси, не доезжая километров 50 до Борисова. Правда, при печальных обстоятельствах: на дороге лежал на боку автобус, а впереди него стояла разбитая легковушка.

«Автобус был похож на туристический. У машины, которая нас обогнала на территории России, был разбит перед, прицеп лежал на боку. Видимо, мы проезжали сразу после аварии, так как ни пробка не успела собраться, ни скорой не было — только ГАИ. На том участке, кстати, был сильный туман — возможно, из-за него все и случилось», — описывает обстановку водитель.

На видео можно заметить людей, идущих от места ДТП по направлению к ГАИ. Так что, вероятно, автобус не был пустым.

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