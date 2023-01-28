Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Петр Павел 28.01.2023, 17:56

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После подсчета голосов с почти 94% участков Павел получил 57,5%.

Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии. Как сообщает «Европейская правда», во втором туре выборов генерал в НАТО в отставке набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков, и уже очевидно, что его конкурент, бывший премьер-министр и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

После подсчета голосов с почти 94% участков Павел получил 57,5%. По промежуточным итогам, на участки пришли почти 70% избирателей, имеющих право голоса. Это рекордная явка.

8 марта Павел сменит Милоша Земана на посту главы государства.

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил во всех регионах, кроме четырех, сообщает Aktualnе. Он лидировал с самого начала подсчета голосов, наибольший процент Павел набрал в Праге - более трех четвертей голосов. Бабиш получил наибольшую поддержку в Моравско-Силезском и Устецком воеводствах.

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