закрыть
28 января 2023, суббота, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Петр Павел

  • 28.01.2023, 17:56
  • 2,904
Следующим президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Петр Павел

После подсчета голосов с почти 94% участков Павел получил 57,5%.

Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии. Как сообщает «Европейская правда», во втором туре выборов генерал в НАТО в отставке набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков, и уже очевидно, что его конкурент, бывший премьер-министр и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

После подсчета голосов с почти 94% участков Павел получил 57,5%. По промежуточным итогам, на участки пришли почти 70% избирателей, имеющих право голоса. Это рекордная явка.

8 марта Павел сменит Милоша Земана на посту главы государства.

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил во всех регионах, кроме четырех, сообщает Aktualnе. Он лидировал с самого начала подсчета голосов, наибольший процент Павел набрал в Праге - более трех четвертей голосов. Бабиш получил наибольшую поддержку в Моравско-Силезском и Устецком воеводствах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников