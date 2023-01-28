В Гомеле во дворе жилого дома обнаружили почти полкило ртути 28.01.2023, 18:50

Местные жители недоумевают, откуда она там появилась.

Лужу непонятной субстанции во дворе жилого дома на улице Павлова в Гомеле обнаружили местные жители. Они позвонили в милицию и МЧС, пишет zerkalo.io.

Прибыв на место, специалисты определи, что неизвестное вещество — это ртуть. На месте происшествия работала служба химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС.

«Опасное вещество общим весом около 400 граммов изъяли. Загрязнения окружающей среды не произошло. Эвакуация людей не проводилась», — рассказали в Советском РОВД Гомеля.

Как токсический металл оказался на проезжей части в жилом дворе, будет выяснять милиция. По факту случившегося проводится проверка.

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