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На Луганщине ВСУ уничтожили госпиталь с российскими оккупантами

  • 28.01.2023, 18:53
На Луганщине ВСУ уничтожили госпиталь с российскими оккупантами

Ликвидированы десятки захватчиков.

В Новоайдаре Луганской области уничтожено госпиталь, в котором лечили раненых российских захватчиков. Десятки оккупантов ликвидированы. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай:

- Новоайдар. Что-то не так с больницей, где рашистов лечили... Десятки погибших орков не долечились. У Кобзона аншлаг. Sold out обеспечило «бавовнятко», - иронично отметил Гайдай.

В то же время оккупанты утверждают, что по госпиталю оккупантов якобы отработал HIMARS - выпущено якобы 4 ракеты типа M31 GMLRS. Официально в минобороны РФ признали ликвидацию 14 оккупантов, 24 - ранены.

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