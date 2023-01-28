«Как пересесть на Porsche»: украинские военные о смене советских танков на Leopard 2 и Abrams 28.01.2023, 21:50

Украинских защитников ожидают усиленные тренировки и обучение работе с западными танками.

Украина ожидает поставок около сотни танков западного производства Leopard 2 и Challenger 2, а также более 30 американских Abrams. Более современные западные танки заменят советские модели, на которых украинские защитники воевали в прошлом году. Перспективу сменить устаревшую технику военные сравнивают со сменой автомобиля, говорится в материале Financial Times (перевод - «Униан»).

«Это как если бы у тебя была машина 1950-х годов, а потом ты сел в Porsche», – комментирует инструктор ВСУ.

В следующем месяце украинским защитникам предстоит столкнуться со значительным усилением тренировок – в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, сильно отличающихся от привычных им советских. Потребуется и тактическая подготовка – танкам необходимо интегрироваться с пехотой, артиллерией, системами ПВО и РЭБ (так называемый общевойсковой маневр).

Аналитики отмечают, что танки, объединенные с артиллерией и пехотой, будут иметь жизненно важное значение для любой украинской наступательной или оборонительной операции в будущем. В то же время подчеркивают, что не стоит делать поспешных выводов, что «танки сами по себе выиграют эту войну».

«Но это важный вклад, и они дадут Украине больше шансов на успех в 2023 и 2024 годах», – подчеркивает Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики,

Как ожидается, Украина получит два дивизиона Leopard 2 от таких стран как Германия, Польша, Испания и других. Первый батальон из 40 Leopard 2 ожидается примерно через три месяца. Ранее в этом месяце первые украинские военные прибыли в Германию для тренировок на бронетранспортере Marder, учения вскоре стартуют на полигоне в Мюнстере, Нижняя Саксония.

Учения с танками Leopard, как анонсировал министр обороны Германии Борис Писториус, начнется чуть позже. Также в этом месяце США начали общевойсковые тренировки для украинцев на полигоне в Баварии. Впоследствии начнут подключать и американские танки Abrams. Они в Украине появятся нескоро.

Их развертывание займет не меньше нескольких месяцев, а на обучение танкового экипажа, как следует из данных Международного института стратегических исследований, потребуется не менее пяти-шести недель.

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