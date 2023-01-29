Полковник ФСБ: Путин в состоянии острого психоза угрожал своему окружению 1 29.01.2023, 14:54

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Геннадий Гудков

Кремлевская «верхушка» считает главу РФ полностью неадекватным.

Диктатор РФ Владимир Путин все еще убеждает свое окружение, что в войне против Украины «все идет по плану».

Инсайды об этом обсудили в YouTube журналистка Юлия Латынина с российским оппозиционером, экс-депутатом Госдумы РФ, полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.

Латынина уверяет, что Путин сорвал переговоры с Вашингтоном по поводу заключения мирного соглашения с Киевом.

«Скажу маленький инсайд. Насколько мне известно, Путин после всего этого (срыва переговоров с США - ред.) сказал окружающим: «Вы будете со мной до конца». Думаю, те из них, кто сохранил проблеск разума, очень ясно представили себе этот конец», - рассказала журналистка.

Гудков, со своей стороны, предположил, что диктатор РФ полностью утратил связь с реальностью и «не в своем уме».

«Некоторые товарищи, которые имели информацию с Кремля, рассказывали нам (из двух источников получили эту информацию), что Путин месяц назад говорил: «Ребята, все нормально, все хорошо, мы добиваемся поставленных задач… Время работает на нас… Мы уже раздолбили 60% инфраструктуры Украины, надо продолжать, раздолбим 80 - 85%, они прибегут к нам, никуда не денутся… попросят пощады». Путин, конечно, в астрале. Он неадекват. Он в состоянии острого психоза, по моему мнению», - рассказал российский оппозиционер.

С его слов, такое острое ухудшение у диктатора случилось, так как на кону его власть и жизнь.

«Понимают ли те, кто с ним, что он творит? Большая часть понимает, некоторые нет… Наверное, не понимают, в первую очередь Ковальчуки. Возможно, не все понимает Патрушев, далеко не все понимают сподвижники второго ряда типа Пригожина - Кадырова, хотя Кадыров куда-то сейчас пропал… Остальные все понимают и задумались. Пока только задумались, не вижу ничего другого. Находятся в прострации… Кому не позвоню… они все говорят одно слово, не сговариваясь, матерное: «В ах*е», - рассказал Гудков.

Он уверяет, что большая часть путинского окружения была уверена, что он не решится на полномасштабное вторжение в Украину.

«Для них 24 февраля как серпом по одному месту. Причем на высоком уровне. Но Путин изолировался, бункеры, ФСО, достать его они пока не могут. А хочется», - поделился информацией оппозиционер.

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