закрыть
29 января 2023, воскресенье, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ФСБ: Путин в состоянии острого психоза угрожал своему окружению

1
  • 29.01.2023, 14:54
  • 3,680
Полковник ФСБ: Путин в состоянии острого психоза угрожал своему окружению
Геннадий Гудков

Кремлевская «верхушка» считает главу РФ полностью неадекватным.

Диктатор РФ Владимир Путин все еще убеждает свое окружение, что в войне против Украины «все идет по плану».

Инсайды об этом обсудили в YouTube журналистка Юлия Латынина с российским оппозиционером, экс-депутатом Госдумы РФ, полковником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.

Латынина уверяет, что Путин сорвал переговоры с Вашингтоном по поводу заключения мирного соглашения с Киевом.

«Скажу маленький инсайд. Насколько мне известно, Путин после всего этого (срыва переговоров с США - ред.) сказал окружающим: «Вы будете со мной до конца». Думаю, те из них, кто сохранил проблеск разума, очень ясно представили себе этот конец», - рассказала журналистка.

Гудков, со своей стороны, предположил, что диктатор РФ полностью утратил связь с реальностью и «не в своем уме».

«Некоторые товарищи, которые имели информацию с Кремля, рассказывали нам (из двух источников получили эту информацию), что Путин месяц назад говорил: «Ребята, все нормально, все хорошо, мы добиваемся поставленных задач… Время работает на нас… Мы уже раздолбили 60% инфраструктуры Украины, надо продолжать, раздолбим 80 - 85%, они прибегут к нам, никуда не денутся… попросят пощады». Путин, конечно, в астрале. Он неадекват. Он в состоянии острого психоза, по моему мнению», - рассказал российский оппозиционер.

С его слов, такое острое ухудшение у диктатора случилось, так как на кону его власть и жизнь.

«Понимают ли те, кто с ним, что он творит? Большая часть понимает, некоторые нет… Наверное, не понимают, в первую очередь Ковальчуки. Возможно, не все понимает Патрушев, далеко не все понимают сподвижники второго ряда типа Пригожина - Кадырова, хотя Кадыров куда-то сейчас пропал… Остальные все понимают и задумались. Пока только задумались, не вижу ничего другого. Находятся в прострации… Кому не позвоню… они все говорят одно слово, не сговариваясь, матерное: «В ах*е», - рассказал Гудков.

Он уверяет, что большая часть путинского окружения была уверена, что он не решится на полномасштабное вторжение в Украину.

«Для них 24 февраля как серпом по одному месту. Причем на высоком уровне. Но Путин изолировался, бункеры, ФСО, достать его они пока не могут. А хочется», - поделился информацией оппозиционер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников