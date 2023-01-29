В Сочи пропал белорусский тренер по картингу
- 29.01.2023, 18:44
Повез ребенка на гонку и перестал выходить на связь.
В Краснодарском крае России в Сочи ищут белорусского тренера по картингу Максима Десятника. Он повез из Минска ребенка на гонку в Сочи и пропал, пишет «Зеркало».
— Макс гонялся в картинге в чемпионате Беларуси в классах Формула-500 и KZ2, занимал призовые места. Успел и в трековых гонках поучаствовать в классе «Легенды СССР». Последние годы больше работал с детьми, тренировал, готовил их технику для гонок в картинге, — рассказывает знакомый Максима. — Из того, что я видел, он сторис в Instagram опубликовал по приезду на трассу — и все.
Как рассказала мама одного из картингистов, Максим повез на соревнования Андрея Крайко, но после папа мальчика прилетел на гонку, и ребенок с ним вернулся домой. Самого Максима нигде нет: его вещи все еще в гостинице, бус стоит на картодроме.
Сейчас белоруса ищет местная полиция и добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.