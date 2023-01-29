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Зеленский: Россия надеется затянуть войну, поэтому мы должны ускорять события

  • 29.01.2023, 22:15
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Зеленский: Россия надеется затянуть войну, поэтому мы должны ускорять события

Украинцы должны сделать время своим оружием.

Российские власти хотят затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.

«Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины», - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

«Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны», - отметил он.

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