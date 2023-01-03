Многочисленные удары по Крыму: у россиян началась паника 2 3.01.2023, 8:31

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Коллаборанты сообщают об атаке беспилотников на полуостров.

Вечером 2 января на крымском полуострове раздались взрывы. Местные жители сообщают, что в нескольких городах работает ПВО, в том числе возле поселка Гвардейское.

Об этом сообщается в российских Telegram-каналах, передает «Телеграф».

Информация о взрывах появилась в местных пабликах около 21:00. Так называемый «мэр города Севастополь» Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО на полуострове работают в штатном режиме и якобы успешно сбивают вражеские БПЛА.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он.

В местных пабликах делятся фотографиями, на которых видны белые следы в небе над морем. Сообщается, что россиянам якобы удалось сбить несколько БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Севастополе и Симферополе, а также в районе Евпатории.

У жителей полуострова началась паника, в порыве которой они начали сообщать едва ли не координаты взрывов:

«Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз».

«Симферополь, п. Гвардейское, работа ПВО, цель уничтожена».

«В районе нового аэропорта очень сильно слышно взрывы».

«Район Малахова кургана только что очень громко».

«Любимовка 2 раза бахнуло ПВО».

«Орловка — громко».

«Только что два громких взрыва! Очень испугались!»

«Мекензиевые горы - было очень громко».

«Стрелецкая, бабах. Кто что знает?»

«На Северной очень громко было слышно».

«Здорово бахнуло. Что опять?»

«В Севастополе отработало ПВО, было видно с проспекта Победы».

«Что-то сбили над северной стороной. Жахнуло хорошо, так что сигнализация у машин сработала неподалеку».

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