Многочисленные удары по Крыму: у россиян началась паника

Многочисленные удары по Крыму: у россиян началась паника2
- 3.01.2023, 8:31
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Коллаборанты сообщают об атаке беспилотников на полуостров.
Вечером 2 января на крымском полуострове раздались взрывы. Местные жители сообщают, что в нескольких городах работает ПВО, в том числе возле поселка Гвардейское.
Об этом сообщается в российских Telegram-каналах, передает «Телеграф».
Информация о взрывах появилась в местных пабликах около 21:00. Так называемый «мэр города Севастополь» Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО на полуострове работают в штатном режиме и якобы успешно сбивают вражеские БПЛА.
«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он.
В местных пабликах делятся фотографиями, на которых видны белые следы в небе над морем. Сообщается, что россиянам якобы удалось сбить несколько БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Севастополе и Симферополе, а также в районе Евпатории.
У жителей полуострова началась паника, в порыве которой они начали сообщать едва ли не координаты взрывов:
«Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз».
«Симферополь, п. Гвардейское, работа ПВО, цель уничтожена».
«В районе нового аэропорта очень сильно слышно взрывы».
«Район Малахова кургана только что очень громко».
«Любимовка 2 раза бахнуло ПВО».
«Орловка — громко».
«Только что два громких взрыва! Очень испугались!»
«Мекензиевые горы - было очень громко».
«Стрелецкая, бабах. Кто что знает?»
«На Северной очень громко было слышно».
«Здорово бахнуло. Что опять?»
«В Севастополе отработало ПВО, было видно с проспекта Победы».
«Что-то сбили над северной стороной. Жахнуло хорошо, так что сигнализация у машин сработала неподалеку».